莫文蔚日前推出新歌MV，當中她換上3套服裝造型，其中一款是意大利品牌Dolce&Gabbana。結果引來小粉紅攻擊。在小粉紅眼中，D&G是辱華品牌，有網民激動留言：「對辱華品牌，國人永不退讓，既然不在乎中國人的感受，那就滾吧！」

小粉紅一出手，莫文蔚立刻下跪。相關MV在各大平台下架，並保證相關造型再也不會出現在新專輯的任何宣傳當中。經理人公司出聲明道歉，莫文蔚本人更現身傳媒面前，公開道歉，且深表內疚。

連穿一件衣服的自由都沒有，又道歉又內疚，做人做到如此沒有尊嚴，有意思嗎？一向以充滿個性的形象出現在公眾面前的莫文蔚，不知道有沒有問過自己，為甚麼連捍衛自己的穿衣自由都不敢？某一天，如果為了賺錢必須天天穿深藍色江青裝，再剪一個「紅色娘子軍」頭，香港有多少藝人會說不？

說回D&G辱華風波，其實不過是三年前一則「用筷子吃義大利食物」的廣告，廣告中，一名中國模特兒示範用筷子吃Pizza、意大利粉等食物，結果引發中國人不滿，斥責廣告辱華。

動輒辱華，已經成為慣常現象。所謂「辱華」，其實並無標準，全由小粉紅的感覺來決定。很多人吃Pizza，直接用手拿着吃。至於意粉，港式茶餐廳喜歡加入叉燒絲、芽菜、韭黃炒三絲意粉，食客用筷子進食。我反而覺得這是「辱意」，把意菜粵化了，不過意大利人才不會介意。

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