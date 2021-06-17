鄭月娥政府藉口肺炎瘟疫未袪，連續第二年禁辦六四悼念會。有記者問保安局長李家超：「市民獨自上街，喊悼念會幾十年不改的口號『結束一黨專政』，犯不犯法？」李家超與市長鄭月娥、律政司長鄭若驊等一樣，答了等於不答：「任何人做任何事都要守法。」

《周禮．秋官司寇》詳述大司寇職責：正月初一，「布刑於邦國都鄙（明示刑法於全國各地），乃縣刑象之法於象魏（將刑法明文懸於宮闕門前），使萬民觀刑象，挾日而斂之（十日之後才收起來）」。明朝邱濬《大學衍義補》卷一零二解釋此舉的用意：「恐民之不知（不知法令）而誤犯也。夫設法令以待天下，固將使民易避而難犯。顧乃（若不明示法令，反而）深藏於理官法家（司法部門），閭閻之下望朝廷之禁憲（民眾視朝廷法令），如九地之於九天，莫測其意向之所在。及陷乎罪，從而刑之，是罔民也（猶設羅網陷害小民），豈聖王同民出治（齊民治國）之意乎？」可見古人也知法律須求明確，以便小民知所遵從。

今日，「港區國安法」條文卻含糊得連法律學者與律師都不能明確理解，否則小民何必一再問「結束一黨專政」口號是否犯法。偏偏司法高官就是不肯簡簡單單直接說「犯法」或「不犯法」，總是長篇大論繞圈子說什麼「一切按法律處理」等等，教小民「莫測其意向之所在」。古人復起，當也會問：此豈同民出治之意乎？