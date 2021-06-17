報載，有線遭騰訊嫌老套拒入股，老闆邱達昌索性聲言今後有線（恐怕也包括開電視）主打老人市場！

立即惹來訕笑，但一味笑也沒意思，不如認真思考。

香港人口老齡化已經大趨勢，多得政府累年輕人就業困難，變相長者比後生消費力高，電視靠賣廣告，專攻成熟口味，根本無可厚非。

何止，想深一層，撳着電視機最方便，任何OTT難望其項背，我試過教家母啟動Netflix，教極學不懂。傳統電視linear channel（線性頻道），長播長有毋懼選擇困難症，覺得悶就閉目養神，倒夠relax。早前ViuTV逢週末連播三集《英雄本色》，在朋友圈竟掀起追看熱潮，照計舊片隨時隨地在網上免費找到吧，但人性總愛跟大隊，電視始終作為mass media，猶具無法取代的魅力。

幾乎同時段，開電視播《警察故事》系列，思路一致，成龍與發哥之間，懷舊眼光卻天淵之別。

扯遠了，我從不否定老人電視的合理性。討好長者更符合經濟效益，因為後生仔女花心坐唔定，忠誠度低。後生仔女不必仇視老人電視，撇除懷舊和保健節目，大媽愛小鮮肉，阿伯愛嫩菜，動物本色，理應不存在老人台便只畀老旦老生觀眾睇——這正正TVB想不通的毛病。它骨子裏也搶佔銀髮族，卻擺出老生老旦列陣，喂我半百老翁不代表我鍾意半百宣萱喎。

想通上述弔詭，老少口味根本可以共融，起碼有交匯處。

唯一要命的是，耆英擁躉，死一個少一個，很殘酷，但也很真實。按此邏輯，電視台應該注重兒童節目，培養未來fans主人翁。並非講笑，《430穿梭機》梁朝偉和鄭伊健日後晉身當家小生，小朋友同步成長嘛；即使不大紅大紫，譚玉瑛和張國強至今依然中流砥柱，睇慣感情深厚。

還得提提，世間有些事情能說不能做，例如愛人如己，有些事情能做不能說，例如唯利是圖，包括搞老人台。做媒體怎可以自認老餅？《松柏之聲》嗎？老人刊物《松柏之聲》尚且迴避老字，有理無理標榜創新、活力，拋拋浪頭都要。武俠小說夠old school吧，金庸作品稱為「新派」，古龍稱為「超新派」，溫瑞安稱為「超超新派」，marketing永遠向前。

邱先生，貴台有理由「老化」，但不用說出口。

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