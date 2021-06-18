廿六年前黎智英先生創辦《蘋果日報》，為什麼叫「蘋果」呢？據他所說，靈感來自聖經的伊甸園禁果——只要阿當、夏娃吃了那智慧樹的果子，「就能像神一樣知道善惡」。當然，黎先生身為虔誠天主教徒，不會不知道那是一樁大大犯禁的事。

關於這聖經典故，不妨談談一個耐人尋味的細節。聖經其實從未說過禁果是蘋果，原文只寫「果子」（希伯來文：peri）。猶太拉比解經，一般也推測禁果是無花果或葡萄，沒有人說是蘋果。那蘋果到底是怎樣成為「禁果」呢？

網上普遍流傳一個說法，指公元四世紀葉理諾（St. Jerome）把聖經翻譯為拉丁文時，將希伯來文的peri譯成拉丁文的malum，而malum的意思就是「蘋果」，其諧音亦表示「壞的、不好的」（bad）。事實上，只要一查葉理諾拉丁語譯本，就知道這個網上說法完全是錯的：葉理諾由始至終沒有用malum翻譯peri，而是忠實地用上fructus（水果）一字。

古時大概有些幻想力特別旺盛的人，看到葉理諾譯本內「知道善惡」（scientes bonum et malum）一句，由句末的malum（此指「惡」）一字聯想到諧音的「蘋果」，才戲言禁果是蘋果吧？姑勿論伊甸園的禁果究竟是什麼果，今天蘋果已經錯有錯着，成為了「即使犯禁也要求知」的文化符號了。

當年《蘋果》創刊，張五常寫了篇〈蘋果何物？——為智英賀〉，他說：「我們本世紀曾有一位毛潤之先生，自以為是另一個上帝，禁止我們吃知識的蘋果。這一禁也，倒比上帝還厲害，因為毛先生沒有上帝的胸襟。在百花齊放的口號下，凡偷吃知識禁果的，就要立刻塵歸塵，土歸土。嗚呼哀哉！」

以上一段話，近乎預言，黎先生當然也想得到，但他還是堅持要吃蘋果，為什麼呢？張五常說得好：「罪歸罪，知識歸知識；沒有知識，生命就沒有意義可言，那麼為了追求知識而犯罪，這罪，是非犯一下不可的。」我想起亞里士多德說：「人皆天生追求知識。」（pantes anthropoi tou eidenai oregontai phusei）孟子也說：「無是非之心，非人也。」天打雷劈，蘋果還是要吃，因為我們是人。