世人尚在追溯大疫病毒源頭，想起昔日教育電視經典「細菌大王」。九三年首播，細菌首次如此立體在眼前活動，分《病魔的毒計》和《擊退病魔》上下兩集，加起來才半小時，據說籌備連拍攝共花九個月。

主角是霍亂菌師父和徒弟阿細，因黑死病魔王老了要退休，眾細菌將出席週年大會選舉新盟主，阿細扯着師父衫尾去開眼界，小學生自動代入這小鬼角色，師父順理成章變成解話人。無意美化過去，但當年滲透在課程的似乎仍是公民意識，哪怕細菌也重視選舉。

細菌互相吹噓了一輪威水史，結論是「人類一路都咁蠢唔注意衛生，我哋先至有機可乘」之類，末了黑死病大王終於出場，白眉白鬚，但設定上有一小問題：在旁飲酒摸着肚的結大哥（結核菌）沒理由那麼年青，結核病源遠流長，是跟黑死病相對的白死病（The White Death），二者年齡更近才對。

黑死病魔王演說的結語精警：「希望大家繼續努力，出年更加死得人多！」眾鼓掌。但影片真這樣以反派大勝結束，小學生回家怎睡得着，所以下集便形勢逆轉，細菌節節敗退。但影片沒說的是，病魔的毒計之外，人類也有毒計，喜歡內訌，英法作家貝洛克（Hilaire Belloc）在一戰期間發表過短詩〈論衛生〉 （On Hygiene），只四行：

“Of old when folk lay sick and sorely tried

The doctors gave them medicine and they died.

But here’s a happier age, for now we know

Both how to make men sick and keep them so.”

首句的sorely tried應指sorely tried to get better，苦苦與病魔搏鬥。末句最絕，具預示能力，最魔的不是病，不是細菌，是人性。

關於衛生的詞語，小時印象最深是衛生幫。那時因金庸劇集知道丐幫，心中一直認為衛生幫就是相反，一班衣裝整潔的人到處巡查，掃蕩江湖。後來知道那「幫」指幫辦，清朝已有的官名。感興趣卻不清楚意思的還有衛生巾、衛生麻雀和衛生波。小學某天，男女同學要分開聽講座，事後見女同學都拿着紙袋回來，若有所思，裏頭似乎裝着秘密，輕但重。電視上當然有衛生巾廣告，總是用試管裝着藍色液體做科學實驗，心裏更加好奇，但已知不能隨便問。衛生波的道理跟衛生麻雀相近，一在不輸身家死人冧樓，一在不交醫院波、不飛剷、乃至不出汗的大叔站立式養生足球。

養生正是衛生古義。《莊子》有「衛生之經」，郭象注衛生作「防衛其生，令合道也」；陶潛詩〈影答形〉則說「存生不可言，衛生每苦拙」。衛生於此都指養生營生，到十九世紀末才轉出今義。說起詞語來歷，中文維基「和製漢語」（即現代漢語中從日語借用的新詞）有以下一段：「彭文祖撰《盲人瞎馬之新名詞》認為和製漢語滔滔入華為滅國滅族之事，抨擊那些套用日本新名詞的人恬不知恥，並着力批評『支那、取締、取消、引渡、目的、宗旨、權利、義務、衛生、要素、法人、文憑、經濟、引揚、相場、切手、讓渡、差押、第三者』諸詞『不倫不類』。」

彭文祖是清末民初人，不出名，書名卻起得有趣，好奇下想找這書，不容易，終在大學民國圖書數據庫尋得，便發現維基描述有誤，作者在書中〈衛生〉一篇根本從未爭拗語文，開宗明義說：「衛生者，保衛生存生活之意。名詞字義皆通順不謬，本無鼓舌之來由。」讀周佳榮〈香港新詞對近代中日兩國語文的影響〉就明白，衛生跟他列出的二百多個例子一樣，常被誤當和製漢語，卻其實早見於香港編印的中英辭典，後來才影響到明治年間日本人的字典編撰。反而查周先生引錄羅布存德一八六九年編成的《英華字典》，與衛生對譯的是”to protect one’s life”，仍近舊義，能否稱新詞，尚存疑問。

然則彭文祖的〈衛生〉寫什麼？很可反映民初時代色彩，既批評國人不必盲從外人，如學沖凍水涼等，也不得不承認西洋之注重衛生，「西洋之便桶，較吾國之面盆似猶更潔一層」。「細菌大王」下集《擊退病魔》結局說，因人類警醒，細菌再開大會時忽聞門外嘈雜，原來人類消毒隊已經殺到。衛生每苦拙，願諸君好好營生養生。