《蘋果日報》副社長陳沛敏被捕，同事叫我代她一次專欄，意即，倘若她趕得及親手操刀，這篇便順延至我自己的地盤。論timing，當然星期六刊登的好，但同時意味着陳沛敏拘留較久，我寧願稍遲與讀者見面。

且說，歐洲國家盃記者招待會上，葡萄牙前鋒C朗拿度一手挪開枱面的可口可樂，高舉瓶裝水提大家drink water，令可樂股價應聲蒸發310億港元。緊接着，法國中場普巴亦挪開枱面的Heineken啤酒，上善如水啊。

飲品商不知花多少錢才買到這搶眼贊助位置，球星們不喝便罷了，仲要如此倒米。坊間推測C朗與可樂有宿怨，但想深一層，運動員不飲汽水，本就天經地義。C朗年已三十六歲，球王寶座保持不容易，據隊友艾拉憶述，到他家作客，C朗餐桌上莫說汽水，果汁都欠奉，只擺清水，兼且食食吓沙律竟話要做gym，苦行僧生活得貫徹始終。至於普巴拒絕酒精，更不必說，之前香港某馬拉松賽事於中途供應啤酒贈飲，被批靠害跑手，要立即叫停。

講到尾，代言只屬假象，尤其愈大明星往往愈不可信。佘詩曼替Wanko拍廣告，但她平時穿不穿Wanko呢？收錢的場合才穿吧。按筆者歷年從事專訪經驗，本地女星清一色喜歡穿外國超級品牌靚衫出鏡。舉多一例你就明：袁詠儀教大家可以在家中用Salon de Pro自助染髮，但她會不會真的捋起衫袖DIY呢？應該不會吧，去salon才夠pro嘛。

還有，陳奕迅怎可能光顧麥當勞？林淑敏靠健康食品抗癌？消費者都心知肚明，豈當得真？於是引出一個根本性問題──那麼，為何還要高價聘請明星擔任代言人？因循怠惰的想法認為，群眾崇拜偶像，偶像做什麼都照跟，忘記了民智漸開，或會因熟悉的臉孔多留意兩眼，卻未必聯想到有樣學樣。

這正正是現時主流廣告的困局。網上媒體流行起用素人／奀星帶貨，勝在夠raw夠貼地，消費者覺得條件相若，倒產生共鳴。

懷念從前，《歡樂今宵》中段插入推銷產品的環節，小時候我衷心相信藝員像我晚晚用AXE幫媽媽洗碗。何止，我還相信日曆牌上亂key的鄧麗君、汪明荃，與我家幫襯着同一間糧油雜貨舖糴米買火水。那是沒太多考究、渾沌天真的good old days。