《大公報》記者黃偉強因查閱車主資料被票控，涉案性質與《鏗鏘集》編導蔡玉玲相同，兩個被告使用同樣的查冊方法，被控相同的控罪，由相同的主控官及相同的主任裁判官負責。以蔡玉玲案作為案例，黃偉強理應承擔與蔡玉玲相同的法律後果。事實卻不然，僅僅兩個月前，蔡玉玲被裁定兩項作出虛假陳述罪罪成，合共罰款6000元，留案底。而黃偉強則獲准以2000元簽保守行為12個月。

有趣的是，控方在庭上強調，兩案「考慮標準和尺度」是「完全一樣」的。處理蔡玉玲案的同一個主任裁判官亦承認兩案性質大致相同，卻在未追問或要求控方解釋黃偉強案簽保守行為的原因之下，最終批准黃以2000元簽保守行為12個月。

同一控罪、同一主控、同一法官，不一樣的法庭判決，原因究竟是甚麼？被告性別不同，所以優待男性歧視女性？抑或主控官跟法官都是人，都有情緒，都受情緒影響，所以要視乎他們當日的心情來判案？還是兩個被告供職的媒體背景不同，所以才要承受不一樣的法律後果？又或者蔡玉玲案其實是錯判了？那麼，需不需要還蔡玉玲一個公道？

生活在同一個地方，受同一法律規管的人，卻承受不一樣的法律後果，而連一個表面的、虛假的理由都沒有，因為不需要理由，就是赤裸裸做給你看，你吹得我漲？這就是今日香港。

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