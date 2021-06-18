法國政府壞透了，已經窮到差不多要把艾菲爾鐵塔拆下來當爛銅爛鐵賣畀收買佬，先至有歐元換取薯仔祭五臟廟，都仲唔知衰，竟然口出狂言，說通關只歡迎打了西方國家疫苗的遊客，中國兩大牌子的人肉載體冇商量。他們究竟知不知道，國庫裏白花花的銀子，近年是什麼人勤奮進貢的，擠在戴高樂機場辦退稅的大爺大媽，嘴巴飛出來的是哪一種方言？沒有人民幣鼎力支持，春天百貨公司不如繼續冬眠算了，店門外欠缺由黃面孔組成的長龍，堆積在路易威登貨倉的大包包小包包，靠誰做義務搬運工人？得人花戴萬年香，親娘不大養娘大，如此恩將仇報，真係佛都有火，難怪駐法中國大使立即挺身而出，宣佈「對等制裁」，你做初一我做十五，首都機場關卡拒絕為打咗輝瑞打咗摩登乸的法漢法婦而開。哎呀弊傢伙，數以億計的法國佬望到頸都長，日盼夜盼無非想去北京四環五環的家樂福掃平貨，一場歡喜一場空，你教他們情何以堪啊？

傲嬌的大陸老百姓，當然應該群策群力，全民團結一致抵制法國，齊聲疾呼「巴黎好巴閉咩，請我都唔恨去」是不夠的，必須高調滅絕家中所有made in France的物品，讓全世界看看欺負中國人的悲慘下場。博多紅酒一滴不留自不待言，香奈兒時裝（包括婚紗）一概剪個稀巴爛，重頭戲是焚毀一磚一瓦由普羅旺斯搬到湖南河北的法國古堡，一座也不能少。除此之外，法國新浪潮電影光碟，正版又好老翻又好，送去堆填區前統統用利器劃花，荼毒精神的印刷品，不論普魯斯特、福樓拜抑或杜赫絲，燒個片甲不留。