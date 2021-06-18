「常練」，不，白泰官急忙上前抱起小童，他唯一的兒子，急忙運氣，希望可以緩住內臟血氣亂竄潰壞之速，爭取延命……

但自己功夫好氣道勁，一掌已出，稚子再精壯，也受不了背後突襲——也許白泰官不是想殺了他，只是廢了他，一個廢人，再也無法成為自己妒忌的「眼中釘」了。

眼前不是釘子而是鮮活的下一代，已氣絕身亡。白泰官摟抱、搖動，一再探鼻息……把康兒擁在胸前，在血污中懺悔，仰天長號，撫屍慟哭：

「康兒、康兒！害死你的就是你爹白泰官！」

說是誤會、宿命、因果、錯手……統統不對，正是「一念天堂，一念地獄」。世有恃強凌弱，不過忌憚那弱的有機會翻身比他強，自己先下手為強。何止有權有勢在位者？政壇、武林、文壇、商圈……甚至每行每業每個人，不分貴賤賢愚，心中一角必藏伏一頭惡魔，不發作猶可，一發作後果難料——白泰官就最料不到了。

本來去除妒魔，誰家孩子也是「接班人」，好生栽培扶植後輩造賢與能。但不肯交棒拒絕接班以求永續的，比比皆是。

那怕是義士，終也因妒殺子淪為「不義之士」。妻子凌雲雲知悉噩耗，趕來時不但返魂無術，面對日夜思念誠心苦候的俠士夫君，更加無言。日後中間隔着孩子的鮮血和生命，如何相處？

「不過了！」

凌雲雲也是武人，悲痛至極，再無指望，二話不說就在兒屍旁以她家祖傳鋼刀自刎而死——是訂情之物，也是傳兒之寶，如今送自己一程。

白泰官跌坐地上，如晴天霹靂下的斷樹，再也支撐不了……

（明續）