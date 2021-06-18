望一望身邊的朋友，你猜，30年後，誰還會在你身邊，保持聯絡定時相見？

友誼永固容易，停留在某個空間，有天便不再更新了，凝固的固。沒有枯死，也沒有生命。年紀越長，回望成長路上，留下來的，是一嚿嚿死固固的「友誼」，像迷你倉內不再理會的舊物舊傢俬，不了了之。

天時，世事，自己，對方，各種原因，唔搵唔搵，曾是生命一部份的，自動流失，如骨骼裏的鈣質。人和事，都說不定，是以特別珍惜長情的人，歷久的緣。像我這種廢中年紀的人，一個可以keep超過三十年的朋友，超過我的大半生，原來是不易的事。

這位大朋友，相識之時，我還穿着校服、未發育，佢已經出來社會做事了，一晃，就幾十年。今年，大朋友60大壽，生於1961。

小學同學，我也只剩1.5個仍有聯絡，這陳了30多年的大朋友的大生日，我決定嚴肅處理隆重其事：開一瓶Chateau Ducru Beaucaillou 1961。

出生年是好年份真幸運，那年的酒你樂意又捨得買，若是偉大年份的話多個藉口無謂抗拒。”1961 Bordeaux wine is one of the legendary Bordeaux vintages of all time”，傳奇級好年份，有聖光射出來那種，常被拿來與神級年1945相提並論。十多年前，一次拍賣中，見到61 Ducru Beaucaillou，乍喜，已盤算買到便和識於兒時的大朋友喝，就等50大壽吧。我喜歡買定好朋友出生年的酒，有什麼喜慶事，懶勁地拿出來和他們喝，準會感受到你心思。

心中有價，便bid，又竟然給我bid到，從此每晚想到自己的酒藏裏，多了極品61 Ducru都會傻笑。已記不起為何十年前的50大壽時沒有喝它，今年不顧一切了，60歲，我開！

趁大家還在香港。不停Farewell的世代，飲咗先講。

但在那裏開，吃什麼好？

開61、賀60，我決定去四季酒店的Caprice。卻原來超難訂枱。早三、四星期前預約，前後左右都坐滿了。香港人不能旅行便fine-dining真是食療，再加上Staycation包食宿套餐片甲不留。賀60大壽，延遲太多不好，又不想轉場，唯有找強力部門幫忙。G直接找了Chef Guillaume Galliot，你以為就得米？錯，還是沒辦法，爆就是爆。唯一辦法，要出動他的Chef’s Table，疫情期間曾下架了的。

殺。嚴正慶祝，Chef’s Table，perfect。

「Chef’s table」正宗是在餐廳廚房內設一張餐桌，讓客人近距離看着幕後風光，品嘗無預定餐單的主廚發辦。但不是每間餐廳都有自信做Chef’s table。廿年前，未有四季酒店、未有九龍Ritz-Carlton，唯半島酒店Gaddi’s的廚房夠大夠企理夠通風、主廚又夠功力，敢開一張真正的Chef’s table饗客。低調之中，有價有市識途老饕爭崩頭。記得剛入座，先喝杯香檳，主廚便來介紹一下他的是夜發辦，也記不起是到了主菜之前或之後，便問我們有沒興趣稍頓一下，他領我們參觀Gaddi’s的廚房？Behind-the-scene喎，看規模、設備、管理，開了眼界。那頓飯，整個經驗和味道也是享受，回味至今，當年也是飛身訂位和這位大朋友吃的。

Caprice的廚師之桌在餐廳開放式廚房的後面，隔着玻璃，一個private room一張枱，窩在酒窖中間，悄悄在旁還有他們著名的cheese cellar，在美酒芝士和廚房風光之間，長長的餐桌只我們三人，私密又舒適，不辜負我的61。這餐之前剛巧和Paulo龐公子吃飯，談到61 Ducru，他才說這年的它根本是first growth。

Ducru-Beaucaillou是波爾多的second growth，比Lafite、Latour等五大一級莊次一等，61年如有神助，釀出絕作，像Palmer一樣。（61的Palmer是好喝得死去活來，兩次，那種黐線）這瓶酒狀態真好！未開時水位在very top shoulder，連舊酒的磚褐色也不覺，深紅寶石瑰麗，濃而不碩，深而不沉，竟保持得那麼年輕。桑椹和黑車厘子從杯中盛放，華麗的果氣銷魂，悄悄飄來縹緲檀香，幽幽軟軟；木香的篤定、乾玫瑰的秀氣，勾搭一彎黑松露的嫵媚，是彎出來的，迷得我想把自己整個潛入去。Decadently floral while wonderfully structured，香料如浪潮拍岸，溫柔有致去又來，單寧細如絲、優雅如緞，難怪說是”satisfies all the style and quality expectations of a 1961″之傑作。

Australian Wagyu Beef and Tarbouriech Oyster, Kristal Caviar上菜時，隔鄰中菜龍景軒的酒侍好友B知我在過來贈慶，請我們喝山形縣的小嶋屋#2清酒，說和這生牛肉極配。果然香梨、蘋果和微乳酸，都是靚助攻，看來B靜靜打聽我們要上什麼菜，才帶什麼酒來，好細心，無塵的高級服務。我當然禮尚往來，請B喝杯61，他也驚歎它的年輕，豈似六旬，氣魄萬千，深藏看不完的風景。

三個多小時的午餐非常愉快，唯一不足，是入座時的混亂，折騰了客人，一時說沒有訂到chef’s table，一時又說有，一時叫我們自己點菜，後來又說不用。原來Chef Guillaume Galliot那天弄傷了膝頭，已替我們寫好了菜，由他的副手執行，非常出色。也慶幸餐廳總監Samuel Vouilloux一來便迅速處理好一切，才不致失禮客人，大日子掃興。三星餐廳不該有的亂子（有時在所難免），幸有三星級服務理順狀況，也是真章。