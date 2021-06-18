無論讀歷史還是看電影，兩者都是講故事，都是人生智慧的另類課程。

例如一九四〇年英國的鄧寇克大撤退。這一年，邱吉爾剛上台，歐洲戰場失利，希特勒的德國閃電空襲，以傘兵和陸軍夾擊荷蘭、法國和比利時邊界，盟軍措手不及——原以為德軍只會從馬其諾防線來襲，而香港當年的醉酒灣防線，由荃灣經獅子山拉到西貢，也是英軍香港司令莫德庇的同樣意念——比利時與荷蘭投降；在法國的英軍則因德軍的接連猛攻、逼到水邊，在鄧寇克地區負隅頑抗。

此時英軍面臨只兩個選擇：第一是抵禦到底，全軍壯烈犧牲，但歐洲一樣會被德國佔據。第二是橫渡英法海峽，撤退回英國，靜待時機。

邱吉爾知道，英國孤軍作戰，美國的羅斯福和國會不肯介入。精銳軍隊撤走，固防本國，至少可以減少不必要的傷亡成本，還可以換取時間。希特勒佔據歐洲之後，會不會也橫渡海峽攻打英國？機會是五十對五十。英法海峽和英格蘭南部的白堊懸崖始終是天險，邱吉爾可以賭那百份之五十機會。

德國的前線陸軍裝甲師軍官一度考慮先斬後奏，追剿退到鄧寇克海灘的三十多萬英法軍。可是希特勒一再對前線軍官下達措辭強硬的指令，要裝甲部隊停止推進，認為主要威脅在南方。史學家哈爾德回憶此事時，稱近比利時北部的「法蘭德斯」（Flanders）至沿海地帶充滿濕地湖泊，可能令裝甲部隊身陷險境，為免不必要的折損，將來全面攻打法國南部，須停師以保存實力。

後來的史料披露：希特勒之所以如此堅決，因一次五人秘密會議。列席的其中一位參謀，叫做布魯門特提。他後來憶述：希特勒以欽慕的語氣談起大英帝國對世界文明的貢獻，將大英帝國與天主教會相比，聲稱是穩定世界的兩大要素。因此決定以鄧寇克為緩衝，給英軍足夠的時間撤退。

事後證明，邱吉爾的決定正確，鄧寇克大撤退之後，邱吉爾取得了時間，即展開橫渡大西洋的秘密外交，等到珍珠港事變。

這就是英美簽署的大西洋憲章的由來。

沒有前面的鄧寇克，也就沒有後來的諾曼第。

英國導演基斯杜化諾蘭以此為藍本，拍了「鄧寇克大行動」一片；可與史匹堡的「雷霆救兵」平行共賞。

兩部大片，那一齣好看？我認為以歷史事件之深層結構，鄧寇克之役比諾曼第更引人入勝；以戲而論，還是史匹堡的那一齣勝一籌。