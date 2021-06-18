於是，我從舊物堆中，翻出了珍藏的《壹週刊》與《蘋果日報》創刊號。

心中一陣悸動，我們終於來到這一天。

我不是收藏家不是戀物狂，也許這一刊一報造勢有方，先聲奪人，令當時人感到，那是一個時代的開端，要爭購收藏。時間證明了《壹週刊》與《蘋果》確實開創了一個時代。

《蘋果日報》於一九九五年六月二十日創刊，全彩色印刷，報頭寫着「每日一蘋果，冇人呃到我」，優惠價只賣兩蚊一份，掀起報紙減價戰。創刊號頭版頭條，揭開特首跑馬仔戰幔，有彭定康專訪，頭版下方另一則新聞，標題「擊至腦漿濺地血噴牆！」，則預示了《蘋果》煽情手法的另一面向。內頁，破天荒把李碧華與黃毓民的短打專欄放到第二版。

今天，令人眼眶濕潤，是創刊號社論，標題〈《蘋果日報》：我們屬於香港〉，若香港陷落，《蘋果》豈可能獨善其身。社論第一段，清脆利落：「我們要辦的是一份香港人的報紙。」「不怕九七後情況有變嗎？我們怕。但我們不願意被恐懼所威嚇。我們更不願意被悲觀所蒙蔽。我們要積極樂觀地面對未來，因為我們是香港人！」

社論問：「在舉世眾目睽睽之下，誰敢貿貿然對香港胡作非為？」答案，已寫在國安警察的臉上。一條法律，取代了所有法律，一聲國安，可以未審先囚，可以指定法官，可以凍結資產；一聲國安，可以搜報館拉編輯，國安警可以直接取走記者採訪資料，可以狂言叫人切割，恐嚇人不要「自招嫌疑」；一聲國安，取代一切保障自由、人權、法治的基石。

「我們要的是讀者們的支持，而不是任何勢力的扶持。」創刊號社論這一句，今天仍在迴響。

「我們深信，習慣了自由的香港人，對不合理的禁制，不公平的對待一定不會啞忍，因為天生下來香港人便對自由熱烈追求。」

結語：「我們將忠誠地去緊守工作崗位，老老實實地做個驕傲的香港人。」

「守住自己的崗位盡做」，今天，這不是隨口噏，這不是無事可做的敷衍話；今天，這個單純的願望，隨時招來牢獄之災、殺身之禍。蘋果五子與各位編輯記者們，你們不辱使命，紅潮氾濫，你們站直面對，你們活出創刊號社論的豪言，你們老老實實做好了一個香港人。