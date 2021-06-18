跟朋友聊天，說起夏天食物。我說天熱胃口不開，大魚大肉的吸引力降低，反而是一些基本的食物，只要做得用心，便已經可以滿足了。比如說一碗麵。

上海的點心店裏，每到這個季節就開始賣冷麵，麵條煮好了，拌一點油，攤在竹匾裏，有客人下單，廚師就把麵盛進碗裏加醬油、麻醬、食油、醋、辣椒油，拌勻即可。冷麵可配炸豬扒、炒鱔絲、葱油肉絲、素雜錦、八寶辣醬等等，隨你喜歡，但關鍵還是那碗拌得醬濃油香的冷麵，有它在胃口就好了。

上海雁蕩路上有一家小麵館叫「味香齋」，只有十一張桌子，擠得要命也只能坐四十個客人，卻因為一碗麻醬拌麵聞名上海灘，顧客盈門，天天排隊。這家店的麻醬是用花生醬和芝麻醬以7：3的比例調製，混合之後再加一勺一百度的熱油，熱油封住醬面，激發麻醬的香氣，食客吃麵的時候也要邊吃邊攪拌，味道才均勻美妙。這是一碗熱拌麵，最好還是配一塊滬式炸豬扒，並且一定要蘸辣醬油（喼汁），混而食之，特別滋味。

這個季節在上海或者蘇州可以吃到一碗由蝦仁蝦子蝦腦做成的三蝦麵當然大飽口福，但吃到一碗「味香齋」的麻醬拌麵，同樣有幸福感。有次朋友帶我去一家叫「蘭桂坊」的麵店吃麵，老闆聽我們聊天的時候說「味香齋」的麻醬麵，便不高興了，走來問：「你們吃過我的麻醬麵沒有。」不由分說，就進廚房拌了一碗麻醬麵端給我們，一試，果然也了得。老闆見我們吃得歡，臉露得色，坐到一邊去了。