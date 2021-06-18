五百多名國安警搜蘋果後，局長記者會不看不看還須看，竟出現罕有看點。

聽不清楚是哪家媒體的記者問，大意是：政界傳聞，蘋果會在七月前被取締……那麼，會確保蘋果日報在七月前不能出版嗎？

關鍵字在「確保」。什麼情況會要求別人一句「確保」？問保險公司保單，確保打針後出問題會得到賠償；問家暴父母，下次在外受氣丟臉後，能否確保不再關門打仔，對等發洩。

若是新聞工作者要求確保，應該問行政長官，能否確保電影創作自由不受影響；再問能否確保平民百姓罵行政長官後，不會犯了攻擊特府以至中央政權罪名，國安法明明好像似乎有此一說，告不告，視人而異，所以非問到一個保證不可。之後要再追問，能不能確保承諾，說過的話算話。

身而為記者，向掌權者提問，要求確保的事情，應該跟公眾利益有關，而且很希望，極渴望，比爭取全民派錢還要急切地，得到確實答案。

同為新聞工作者，怎麼會要求局長，運用公權力令一張報紙停刊？又不是太公報，口吻怎麼如此像太公旗下公公，假裝提問，實質配合；喉舌沾染了太公口水，立地成官方喉舌，會有這樣的真新聞工作者嗎？

只有一種心態、一個可能，就是恨不得蘋果馬上關門，他們就大吉大利。雖說同行如敵國，可惜這行更要記住唇亡齒寒。

若為利益故，記者又不是老闆，廣告順流而落，也與你無關。

你是官方嘴唇，蘋果是咬政權死穴的門牙好了。當蘋果以及同類所餘無幾的媒體，都一一收拾，敢持異見機構滅絕，還需要你當打手嗎，傳聲筒太多，怕輪不到你們這一家？

沒人敢犯法，就不需要警察；若從來沒有蘋果，阿當伉儷就沒機會犯了原罪，撒旦也沒機會玩嘢，變成蛋散；老是常出現嗡嗡嗡的昆蟲一網打盡，蜘蛛也會餓死，天羅地網編織得太大，餵養你永續的飼料給你吃光光，大自然也不需要你這物種存在。

能否「確保」蘋果七月前被停刊？學行政長官話齋，我可以好大膽講：除非政權不需要製造對手，不需靠敵我矛盾蓋過執政無能，否則，對蘋果讀者、對不喜歡蘋果的人、對想吞噬蘋果排泄成糞便的人，都沒有好處。若蘋果被迫執笠，全港皆輸，不是跟你講道德，這是大自然循環法則。