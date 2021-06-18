星期二、下午，陽光明媚，循步經過元朗YOHO Town，趁人流較少，躲進了電影院，看《濁水漂流》。

甚麼叫做比實物還大（Larger than Life）？就是當人物有特寫鏡頭的時候，頭很大，相較，我在49吋的電視螢幕上看，頭很小。有說世道混亂時，娛樂事業便會發達，尤其是電影，人鍾意躲進電影院，烏燈黑火，暫忘一切，偷閑兩粒鐘。

但電影也同時擔負反映現實角色，《濁水漂流》顯然不是偷閑娛樂的題目，沈重、鬱結，2019年拍片，大概不會拍出一套《出水芙蓉》（Bathing Beauty, 1944）。 他更像一套小型的《悲慘世界》（Les Misérables）舞台劇，在Gothic般高聳的城市天橋底下上演。

我抄了一遍《維基》簡單的戲軌。「2012年2月15日，當年農曆年最凍的一天，警察和食環署在沒有事前通知下，於通州街天橋底「清場」，將40多名露宿者的家當全棄掉，事後被露宿者控告的政府，只肯賠償二千元，拒絕道歉。電影故事圍繞一年的訴訟過程。」

當中還有老不滅的題目，輪公屋，上樓，住斗室，在床邊吃飯盒，與街坊人倫疏離。

《悲慘世界》是雨果（Victor Hugo）1862年的小說，舞台劇和電影都做了無數次，但悲慘世界總在燈火闌珊角落。我1974年入大學，甫迎新，便有學長組織關心社會，探訪愛秩序灣（Aldrich Bay）艇屋，還有灣旁的木屋區，生活環境差劣。1976年2月1日，記不起是否嚴寒，發生了五級大火，近三千人受災，過千間木屋及艇屋被焚毀。類似的木屋區大火那年代時有發生，陰謀論說疑有人為，以燒出高樓大廈旺地。我1977年畢業，此後很忙，香港經歷了黃金年代，有些事情我們把它掃入地氈底，忘了，不期2012年還有這樣的悲慘世界，陰魂不散。

良知和正義感都寄存於青春，不耐久，只有少數會像奇葩地生長起來，所以趁青春來提醒。

《濁水漂流》導演李駿碩九十後人，英華仔，中大新聞系，然後劍橋碩士；英華多出實用主義人材，攪藝術的實屬奇葩潛質，Ying Wa should be proud of you.

我不會寫影評，只會感想，片中有場吳鎮宇乘小輪過海「秋菊打官司」，看海港兩邊的現代高樓大廈，咕嚕為甚麼人總要四方八面地擠來香港？香港有甚麼好？我想起了許鞍華的《胡越的故事》，1981年4月24日上映，後來得了第1屆《香港電影金像獎》最佳編劇。那些年頭簡陋，「金像獎」就是幾個〈電影雙周刊〉同人，夾上香港電台搞起來的，樸拙，vibrant。打後則發展到金碧輝煌，直開到荼蘼。

我近年轉在頻道上串流看電影，最近放棄了Netflix，取Amazon Prime，掘出很多陳年舊戲，當中有72年的《精武門》，配了英語，還唱了英文主題曲，幸然聽得入耳，李小龍的拳風蓬蓬有勁，苗可秀清秀可人，都是回憶，老餅意見師說那是香港電影的黃金年代，難復了！我同意的，那時候拍電影好像垂手可得，寫劇本簡單直接，民族大義，義憤填膺，拍爛手掌；虛構霍元甲，歇斯底里扒墳，踢爛「東亞病夫」，「狗與華人，不得入內」（好像和坊間流行的字樣不同）牌匾，是最早的戰狼。都比實物還大。

今日的年青電影人再沒有這樣的便捷了，搞個劇本要多做research，要講多點message，要談多點社會責任，還要重新學習拍攝工具及建立電影語言，《濁水漂流》讓我們看到，一班九十後電影人，正重新裝帶着樸拙與vibrant，探索上路。

捧場的多為年青人，看完戲出來，美侖美奐的商場，一路之隔便是污水溝，然後是草根滙聚的鷄地，有元朗鄉里集散的球場、小食肆巷，影院內外，平行時空，確實存在。

尖刻的總要評論吳鎮宇演流浪漢市井得刻意，我看他則是節制了火候。這類話劇、爛衫戲，我都視之為心靈搜索的藉口，太專家冷眼，反不近人情。戲中還有風采依然的李麗珍，我差點認不出來的葉童，都是久違了，還有演社工何姑娘的蔡思韵，清新可喜，令我想起有老人家說要放棄新一代，糊塗了！當年李小龍怒眼圓瞪的咆哮「中國人唔係病夫」，今日的新一代正沉實地告訴你「我們不是廢青」，要擔心的是，不是老人放棄他們，而是他們放棄了你，躺平！