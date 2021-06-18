疫情雖然未退，但著名食店午餐生意已經非常好，不知道是否因為人數限制，四人一枱，餐廳可容納總人數減少有關，總之五星酒店餐廳訂位好緊張，日日滿座，非預早起碼十日八日訂位不可。投資專家Ｃ博士嘅辦公室在紅磡，搵埋兩位朋友與左丁山吃午飯，訂沙田馬會凱旋廳，要排隊等位，訂凱悅酒店沙田十八，亦要排隊等位，於是訂沙田帝逸酒店（近沙田第一城），有位嘞，但一位朋友未去過，唔知碇，最後凱旋廳有人退枱，於是又走返去馬會。博士Ｃ話：「搵食原來唔係咁容易！」朋友之中，有一位係沙田居民，簡稱之為運輸Ｓ，Ｓ先生話：「沙田昔日名店楓林、瑞華皆已執笠，現在居民多，科學園公司多，所以經常擠滿沙田馬會與凱悅酒店！」係囉！白石角豪宅已住滿富裕人家，沙田高檔食肆係欠缺一啲嘅。

大編輯係凱旋廳常客，對近日凱旋總廚新菜式，讚不絕口，認為比去年又更上一層樓，同係一個楊師傅噃，點解會年年進步？今個月楊師傅新菜式有山楂黑醋炒排骨，人人食過都有讚冇彈，一味前菜炸九肚魚，又係青年人至愛，好掂！

博士Ｃ問左丁山有乜好介紹，咪叫一碟「山楂黑醋炒排骨」囉，運輸Ｓ一食就舉起手指公，話左丁山冇介紹錯，食就小事啫，傾吓世界經濟去向仲有益。運輸Ｓ係運輸專家，對生財工具貨車好有研究，以往三十年，佢間公司都係日本大型貨車擁躉，但幾年前開始覺得日本貨車冇乜科技，有啲過時守舊，於是想試吓歐洲貨車。香港一間車行立即請佢兩父子飛過瑞典Scania試車，兩仔爺去到試車場，有沙田馬場咁大，擺滿各式貨車，任試，Ｓ公子暗叫一聲不妙，因佢在香港只有私家車牌，冇貨車牌，但廠方代表話：「有乜車牌都可以試車，全自動波，保證安全！」於是Ｓ公子戰戰兢兢上咗架大型貨車試揸，嘩！控制自如，轉彎抹角非常靈活，360度視野，內設最新科技設備，比起仲係要用極力子嘅日本車，有雲泥之別。於是立即訂咗一架來港試用，叫公司貨車司機試揸，竟然冇人願意，於是強迫一位司機揸新車三日，三日後問佢感覺如何？司機話：「我以後唔揸日本車得唔得？」梗係得啦！從此，運輸Ｓ每要淘汰舊日本車，就預訂Scania，價錢係貴啲，但係成本效率比率（Cost-efficiency ratio）更佳。這故事有乜教訓？篇幅有限，後天再講。