親愛的，

要來的，終於來了。執筆之時，逾百警力大搜《壹傳媒》、蘋果日報大樓，並拘捕高層五人，罪名是「勾結外國勢力」。所以，今天想念你，更掛心他們。

上星期二，6月15日，是梁凌杰的逝世兩周年，很多市民到金鐘悼念，花和留言堆滿了權當臨時靈堂的花槽。星期一是端午，原本是紀念屈原投汨羅江的傳統節日，但好像沒有人悼念屈原。疫情下，龍舟競賽也取消了，城門河的扒龍舟只是練習，沒有龍頭。於是節日的慶祝，只餘大量推銷各式各樣的粽子。

我小時個性執拗，不喜歡屈原，覺得他這人很無聊，不得於君（即是不受當權者重用），就意志消沉，終日「沉」吟澤畔（我小時把「行」吟看成「沉」吟），最後還投江自盡，難道人生於世，就只有做官的目標嗎？但我愛文學，《離騷》刺激了我的想像力，明明不懂，也買了小小一冊勉力學讀，有注音注解，於是也吟哦起來，那幾句「日月忽其不淹兮，春與秋其代序。惟草木之零落兮，恐美人之遲暮」，倒是很易上口的。書架上仍有一冊幾乎翻破了的沈雁冰選註《楚辭》，扇頁上有我小心翼翼的毛筆字「一九六四年五月十二日吳靄儀」，想也是很努力的求讀懂那些《天問》、《招魂》等等，但畢竟太難了，無師沒法自通。那時，很煩厭國文老師傳統只解說甚麼「美人香草」喻君子，不得於君等等。及長，再重看，才解略到編者「緒言」所介紹，這些詩歌是取材於南方神話的文學作品，想像豐富，辭藻典麗，意境纏綿，若用人類學眼光看，就更加是了解古代南方文化的寶藏。一切都太遲了，文學是要慢慢欣賞的，到那個歲數，我已俗務纏身了。

我想，文學才是教育（我指個人修養）的根底，因為文學是探討人性，人在世上和社會上的處境，而人性是一切文化的核心。我沒有看《執屋》這部電影，也沒打算看，但導演莫坤菱選中這個題材，真令人拍案叫絕！「執屋」──清理房子──是多麼普世和尋常的經歷，而在執屋的過程中，逐件翻看舊物決定留還是捨，好比檢視過去的人生。《執屋》把執屋的背景放在抗爭被捕者的朋友代他「執屋」，又牽動了更複雜的人生和人性反思。這就是文學領域的想像力。我們應該感到高興和加以鼓勵，為何竟偏從政治權力角度審視，冠以「危害國家」罪名而檢查？

即使不說文學啊，文化啊那些「高級」的東西，過多、過苛、定義廣闊的規條會令正常生活也無法進行：電影是一定要拍的，尺度太嚴拍不出好作品，尺度飄忽更難以開拍。結果呢？昏暗鼓勵人治，靠關係，靠「疏通」，藝術沒有尊嚴，制度腐敗無可避免。洗者約翰是政治犧牲品，聖經沒有記載莎樂美的名字，但舞蹈的莎樂美捧着聖約翰的頭顱，是千多年來文學和藝術的主題。

今天，不如你和我都一同想念《蘋果》的朋友吧！

17.6.2021