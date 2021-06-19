我盤算了許久，告別曲，或者所謂的驪歌，應該選哪一曲？

是很傳統但很有氣勢的「友誼之光」？「今日別離共你雙雙兩握手，友誼常在你我嘅心裏。」但大吉利是，我還不想彎腰執番梘。

是略帶一點傷感的《講不出再見》？「浮沉浪似人潮，哪會沒有思念，你我傷心到講不出再見。」也不太好，並不是每個人都傷心到講不出再見呢，有人可能暗暗偷笑。

是雖敗不氣餒的《無盡》？「或許到最後沒有完美句號，仍然倔強冒險一一去征討，踏上這無盡旅途。」不過，我憑甚麼說自己在「征討」呢？也不過是做好自己工作矣。

自從新的所謂廣播處長走入港台，我已經為倒數做準備，做電台當然要選告別曲。

結果，未有機會播離別曲，已經要離別。

「咁我哋下個星期再見，88！」閂咪，卻已經沒有再開咪的機會。

下個星期再見，原來可能是下一世再見。

這就是香港的常態，變幻無定的常態。

加入香港電台21年，做了瘋Show快活人13年，但這個機構給你告別的時間，是零秒。

然後我們要在短短幾個小時，在完全失去港台自僱人士身份之前，和這幢大樓，認識了21年的同事告別。

之前送別電視部的公務員同事，他們有充足的時間，可以提早一個月做離別準備，我們只能把時間和記憶濃縮。

「我哋係咪唔可以再返嚟執嘢？」

「ER...都唔係嘅，應該可以啩。」

「不過，我估我就未必返到入去，利君雅前車之鑑。我明喎。」

大閘外有許多傳媒關心我們的去向，這是時代的「守望相助」。報導不能改變解聘的事實，但可以表示一種支持，機構的某些人不在乎你，這個城市仍然在乎你。

那一刻，我改變了離別曲的選擇。

我想唱《楚留香》，「千山我獨行不必相送」，我自己起行，不要連累其他人。可惜了我的好拍檔貴花田，一個在港台做得比我要長久的主持人。

所以我聽到公司解僱我們的理由就想發笑，就是那種「人類一思考，上帝就發笑」的無知。

一個幾乎和節目歷史同行的主持人，居然在「復刻歷史」的一刻被DQ，做壞人可否也俾點心機，想一個不要太侮辱人智慧的理由，真的這麼辛苦嗎？

蝙蝠俠名句，「this city deserves a better class of criminal」，大時代，我們應該有一個更有級數的反派。