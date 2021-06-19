照現在情況看，今後國際旅行團將分為兩大陣營，閣下接種的疫苗如何，行程亦如何，花開一枝兵分兩路，大家在平行宇宙各玩各的，科興國藥一組，四隻歐美牌子一組，誰也別想隨便越界。夾在兩大流派之間的Sputnik V，虛榮的貪靚族一見編號就想起香奈兒聞名全球的香水，自然渴望一親芳澤，但生產地俄國和大中華手足情深，恐怕一定加盟該組以壯聲勢，身陷巴黎焗住打咗輝瑞的我，無緣和潮牌接軌了。西諺有云「其他人的草永遠比較青」，我們也有大同小異的「隔籬飯菜香」，望見對方這麼熱鬧，遨遊目的地包括北韓、俄羅斯和白羅斯，還可以一帶一路去非洲採購五光十色的土布，真係羨慕嫉妒恨。

崇歐者自幼接受洗腦教育，認定舊大陸景點更加吸引，當然大錯特錯，倫敦柏林維也納這些大都會早就開到荼蘼，除了死氣沉沉的博物館一無所有，物價又貴，小偷又多，仲要到處禁煙，只有老襯才嘥錢買難受。全歐洲只有兩個國家值得玩，一個希臘，一個匈牙利，恰好都罔顧盟友辱華條例，對打中國疫苗的遊客開綠燈，科興國藥團友覺得傍實金正恩睇大閱兵不夠刺激，或者驚現場圍觀白羅斯暴徒食催淚彈有觸犯港版國安法危險，可以選擇換換口味，係咪好幸福哩？我特別推薦匈牙利，根據見多識廣的愛情動作片專家報告，此地乃歐陸四仔大本營，周街撞口撞面都是身壯力健的性感尤物，唔打得都睇得；最威水係即將動土興建的復旦分校，左近有四條康莊大道，如果節目太緊密，單單抽得出時間在光復香港道和達賴喇嘛道selfie，都不枉此行。