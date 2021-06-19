壹傳媒大樓在執法者口中，一日之間變成「犯罪現場」，範圍未免太大，太嚇人，就像那位前警員「誤殺」保安員，頭顱差點脫落，現場血跡斑斑。

罪證如果是十幾篇危害到國家安全的文章，第一犯案現場似乎是非法文章作者寫作地點。對，是犯案，犯案者未審訊未定罪前，法治社會稱之為嫌犯，並非罪犯。

國安處長身處非法場所一案，經營者被抓去，那叫現行犯，該納米型按摩店才是「犯罪現場」。香港史上最多言的保安局長葉劉淑儀，還國安處長一個公道，勸喻好事者別妄加揣測內情，高舉「無罪推定」原則。

回歸後的保安局長，當這位殖民時期前輩是臭四，不切割就很厚道了。當普通法靈魂被國安法上身，淪為普普通通一堆爛肉，談「無罪推定」，跟斤斤計較「一國兩制」一樣是「不廢江河萬古流」的廢話，而「爾曹身與名俱滅」的，則是對普通法無罪推定「輕薄爲文哂未休」的執法者。

真誠地誤用「犯案現場」一詞那位保安局長，還煽惑記者讀者勇者膽小者跟「罪犯」切割，警告別與罪犯「同流合污」。而我不知誰是罪犯，只認得嫌犯，身為蘋果膽小如鼠的作者，既然蘋果日報有限公司資金被凍結，文章縱使完善為日日替黨慶贈興，收受稿費除了是「黑錢」，也可以說成是收受「接受外國或境外勢力指示下危害國家安全」犯罪集團的資金。若要「切割」乾淨，就像何已完君不再跟黑道頭目裝熟的話，唯有即日在蘋果封筆。我會這樣嗎？

繼續購買蘋果日報，又是否為犯罪集團提供資金？錢如此骯髒，即係「同流合污」？沒訂閱，只在網上傳給同道中人，也是同流，配合污穢不堪罪行，是這樣理解嗎？

局長對這疑問解答得很清楚，兩個字：意圖。

而我不知道繼續訂閱蘋果轉發文章，有什麼意圖，基於什麼目的，才算「同流合污」。在法庭鼓勵嫌犯加油撐住，算不算？意圖透過訂閱代支蘋果同仁薪金，能否用「真誠地誤判」脫罪？

這答案非常清楚地製造煙霧，無形的鬼比現身的鬼更嚇人。「意圖」從此成為心理學術語，從哲學分析不同人格原型，做同一件事意圖會有何不同。越想越無所適從，從而心生畏懼，所以：cut the crap。對於說了等於沒說的廢話，只能以彼之道，還施彼身：當作沒聽過。不然，就正中恐嚇嫌犯下懷，名副其實與其「同流合污」。

本文「意圖」很簡單，在不講道理的世界，地球是圓的道理，還是要繼續講、講、講。