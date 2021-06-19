好長一段日子，痛失妻兒的白泰官變成另一個人。

他有江湖兄弟、徒兒，平民百姓也知道功績，但，他失去了至親的兒子。

回想前塵——才是精壯之年，怎麼是「前塵」呢？他去除淫賊、教訓賭徒、曾以「辮子功」卻敵、破解過「血滴子」、江南八俠且聯手解決了投清的了因和尚……

「江南八俠」，位位武藝高強：了因和尚、呂四娘、曹仁父、路民瞻、周潯、呂元、甘鳳池和他白泰官，雖非齊名，來自五湖四海龍蛇混雜，中間有名聲武功高低之分野，部份在響亮過一陣後，也就沉寂了。

可他白泰官總是名列在前，他避劫逃難，改名為「常練」，就是鞭策自己勤練不輟，發奮向上，再圖後計，再闖一番功業，在反清抗爭的行動上，再接再厲。一個「再」字，江湖兄弟也同此心，馬山就是隨傳隨到的助手。甘鳳池、呂四娘想亦蓄銳待發，希望主宰命運……

「我已失去兒子，失去愛妻，還有什麼可以再失去呢？」

而且各精一藝，各有所長，團結才是力量。

話是這樣說，只是整個人空虛頹敗，忽地因妒毀家，代價太大，悔也無用，恨也無用。人，往往輸給一念之差。

當白泰官需時療心魔之傷，空洞乏力形容枯槁同時，宮中也有人身體出了狀況，卻強掩真相，瞞騙天下百姓。

雍正恃帝力，宮中一直養着好些煉丹藥的方士，他們舌燦蓮花又擅觀貌辨色，迎合上意。雖非野道士，到底世無「仙丹靈藥」，只有追求強體長生永續帝業的掌權者信了，賜給鄂爾泰、田文鏡等大臣「試藥」……

（明續）