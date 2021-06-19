一到端午，就想起媽媽包的上海粽子，分兩種：鹹肉、赤豆。餡料嘛，前者用上佳豬腿肉，後者，紅豆生南國，全用寧波的。我喜吃赤豆粽子，媽媽瞪眼瞧我：「小鬼頭，要吃粽子，來幫忙！」沒問題，咚咚撐，自家動手，老快包好，跟媽媽包的擱在一起，優劣立見。她的，四平八穩，三角粽，精緻有樣兒。我的嘛，東歪西倒，賣相忒駭人。 管他的，蒸好，自家吃，津津有味。粽子起源最早見於西晉周處的《風土記》，有云「仲夏端午，烹騖角黍（粽子）。」自此盛行，衍為風俗。

粽子按地域，可分為南、北兩大類。北方有北京、山東、陝西粽子；南方有四川、江蘇、嘉興、廣東粽子，而以江蘇、廣東最為常食。江蘇粽，就是上海粽，有鹹、甜二類，上海人，起初吃甜肉粽，伴以白糖，咬起來索索有聲，嫌單調，引入馳名江南嘉興粽子。三角形，禾草結紥，餡用豬後腿肉和上等糯米，沸水淥之。熟後，肥肉的油滲入米內，入口鮮美，肥而不膩，嘉興粽子由是獨樹一幟，風行上海。媽媽拿手包粽子，更勝同順興。端午家宴，食客搶着要吃媽媽的滬式嘉興粽子，她笑開花。爸爸嗜甜，鹹肉粽不配胃口，媽媽愛夫，包赤豆粽和豆沙粽，醮白糖吃，爸爸可連盡三隻。我是小鬼頭，管你赤豆、鹹肉，豆沙、只要好吃，都塞進肚皮裏。

南來香港，粵人聚居之地，上海粽子不相宜，廣東粽子獨佔鼇頭。香港粽子，跟南方沿海地區大類相近，都以裹蒸粽，鹼水粽，鹹肉粽為主，只是形狀有異於上海，呈長方形或四角形。香港人大多吃裹蒸粽，餡料主要是豬肉、黃豆，鹹蛋黃一類。經濟起飛，人們富起來，拌入金華火腿，日本吉鮑，甚至魚翅，價格不便宜，銷路卻佳。廣東粽子以外，潮州粽子也不乏捧場客，餡料是瘦肉、冬菇、蝦米、栗子，簡簡單單，風味絕佳。近十年，媽媽已不再包粽子，我家端午，門庭車馬稀，再聞不到粽子的氣味，也沒了讚美媽媽包的粽子的聲音。端午前，往探，獨個兒坐在客堂間，望着窗外，忽地喊：「小鬼頭，你來看，月亮出來了！」窗外，陽光燦爛，一片暖和。