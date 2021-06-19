星期五上午出城，到了中環，好奇心起，在德輔道中及皇后大道中行街半小時先至返寫字房，睇乜呀？咪係巡報攤睇報紙銷路囉！十一點啫，周圍都見唔到有《蘋果日報》，卒之問一位三十幾歲樣貌嘅報攤睇檔員，問佢：「《蘋果》冇晒呀？」睇檔人話：「一早沽清啦。今日加印五十萬份吖嘛！個個行埋嚟都係要買《蘋果》」，咁，其他報呢？佢答：「唔知點解，一份今日派畀我嘅紙，少咗好多，所以亦沽清。依家剩番喺度嘅，仍然同平日差唔多，有剩紙要回。」但唔見兩份權威報嘅？檔員話：「有呀，每日攞一兩張囉，亦都回紙一兩張！」喺邊呀？檔員笑騎騎，拎起張《成報》，原來兩份權威報係畀一張成報遮蓋咗，所以睇唔到。香港報紙銷路早已大不如前，報攤之基本收入下降得厲害，要靠賣樽裝水及香煙嚟維持收入，睇怕又係另一個夕陽行業。檔員話：「《蘋果》實會被釘死嘅嘞，以後我地會少咗收入，我好驚以後更少人有興趣買報紙，因為全部或局部歸晒邊咯，張張都會同一手法報導，睇一張等於睇晒，啲人仲邊會買幾份報紙吖！」

咁又係，新加坡和平到極，得一份英文報紙，多人睇至怪，官府都唔知幾安樂，話知你啲報攤全部消失吖。

行到去平時買馬經嘅報攤，老闆娘一見到左丁山就講：「哎吔！《蘋果》一早賣晒，冇留畀你呀！」一早賣咗幾多份？老闆娘話：「我哋每日攞六十張《蘋果》，總會賣剩四五張。但今日派畀我地三百張，話咁快就賣晒，我老公仲大貪到要求加紙三百張，梗係一份都加唔到啦！個個報攤都唔夠《蘋果》賣。如果日日咁好景就好咯！」個報攤老闆啱啱行返嚟，大聲講：「邊度有咁理想呀，市民鍾意睇《蘋果》啫，有人恨不得《蘋果》今日就冚旗，好可能下個星期就冇《蘋果》賣㗎啦！」每日買報紙，唔駛講完善甚麼甚麼，市民識得用銀紙投票，冇花冇假，做隨機抽樣調查都會有誤差，用十元鈔票當選票就一定錯不了。可惜吖，民意在香港已遭邊緣化，重要性近乎零，大人說話先至夠權威，離起平地五百呎講說話，係講畀天庭聽的，下面喧嘩嘅唔係蟻民，會係乜人！

下午兩點幾，從陸羽走，大道中已經有不少報攤收咗檔，與幾年前環境大大不同，每天生氣少一些，哀哉！