從標誌性的邵氏大樓，爬上三層 梯階走出去，經一條長廊，就可以抵達配音間。

配音間有多個，最小的是配對白的，有時分兩班，日夜開工。在文藝片、黃梅調和武俠片的初期，配的都是國語，由台灣來的毛威主掌，後來李嵐接手，男主角的聲音聽來聽去都是由張佩山配的，李嵐的也不少，《七十二家房客》（1973）年之後，觀眾要求本土化，一切香港片都講粵語了，由丁羽領班。

配音間的主管叫柏文祺，他也是秘書處的頭頭，娶了女演員高寶樹。他們包辦了所有外語片的配音，像韓國、日本的電影，都由高寶樹負責。高寶樹人不老，年輕時已演老太婆角色，後來自己出來當導演，拍了不少戲，衣着大膽，常不扣上衣幾顆鈕扣，找倪匡兄談劇本時，他說不知道不看好，還是看好。

日本片的對白沒有人聽得懂，配音員們有一句術語，叫「數口型」，一二三四，張嘴多少次閉嘴多少次，就可以配出完美的國語對白來。

叫為大配音間的，從前可以容納四十人的樂隊，看着大銀幕的放映來配音樂，製作是非常嚴謹的。最後一次出動樂隊是配井上梅次的《春江花月夜》（1967），由他帶來的日本音樂大師服部良一堅持之下，向香港交響樂隊請了七八十人來伴奏。

從此大配音間的牆紙剝落，久未被運用，改為配效果，工作人員拿了大鐵條，在地上敲着，發出的聲音就像刀劍交加。另有一個木做輪子，鋪上帆布，捲動起來，便發出風暴聲。地上有數行跑道，一是碎石，一是柏油，一是細沙，看演員在甚麼路上走。

沒有了真人的樂隊，用的是甚麼？行內術語叫「罐頭音樂」（canned music），是大批地向外國買來，沒有版權問題的作品，許多片子都重複又重複地運用。這也算有良心，懶了起來，就直接向外國片「借用」，觀眾覺得似曾相識時，可能是○○七電影的插曲。

從邵氏大樓，走向配音間的一條走廊，旁邊的一間小房子配背景音樂，走過時會遇到一位笑嘻嘻的長者，身材略胖，西裝筆挺，灰白的頭髮蠟得發亮，這就是配樂大師王福齡（1925-1989）了。

你也許不知道他是誰，但大多數的影迷都會聽過他寫的不朽名作《不了情》。王福齡來自娛樂世家，曾在上海光華大學及國立上海音樂專科就讀，到了香港之後替多家唱片公司撰寫流行曲，一九六○年加入邵氏，他替公司配的背景音樂無數，其中包括了《船》（1967）、《金燕子》（1968）和《大盜歌王》（1969）。

記得王先生很健談，問他關於上海年代的流行曲人物他都會詳細地講給我聽，口擔着鑲金的煙嘴，香煙抽個不停，一面聊一面哈哈地笑。我到現在還很清楚地記得他那兩顆大大的眼睛，躲在那副金絲眼鏡後面，一聊到方小姐，他們同事多年，絕對閉口，一字不提。

王福齡雖然上過音樂專科，但英文是不行的，對西方音樂一竅不通。偶而他也會用名曲來配樂，但曲子叫甚麼他就不知道了，對於西洋音樂，他全憑感覺，認為他感覺到甚麼就甚麼。

一天，學貫中西的胡金銓聽了王福齡配上一段戲後，即刻向他抗議：「喂，這故事發生在明朝，怎麼會配上一九○五年的曲子？」

王福齡不服：「這是一段悲哀的戲，這首曲子一聽就感覺到悲傷。」

「甚麼悲傷？」胡金銓大叫：「那是杜浦西（Debussy）作的曲子叫《海洋》，哪來的甚麼悲傷？」

王福齡在任時，請了一位助理，因為太年輕，怕別人說他不夠穩重，所以留了八字小鬍子扮老，這個人就是陳勳奇了。

陳勳奇的記性奇好，師父要找甚麼音樂他即刻記得，但對西洋曲子也同樣一竅不通，所用的音樂也全憑感覺，認為悲哀就是悲哀，歡樂就是歡樂了。

後來他還醉心功夫，學了多年，自己粉墨登場拍了不少電影，最後也當了導演；他做過的配樂師，反而沒有甚麼人記得。

在那間小小的配樂室中，王福齡退休後由陳勳奇接手，陳勳奇自己也請了個助手，很愛音樂，尤其喜歡方小姐所唱的歌。

一天，方小姐來巡察配音間，這個小助手見機會來到，即刻拿了方小姐的唱片讓她簽名，一方面表現自己是她的歌迷，一方面看看方小姐會不會因為他欣賞而升職。

翌日，他被炒了魷魚，原來方小姐不喜歡人提到她當歌星的往事。這時大家又想起王福齡，說他聰明絕頂。