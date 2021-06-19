拿破崙被譽為軍事天才。這是歷史教科書裏的一句話。但拿破崙的軍事天才在何處？人的一生很短，中學應付歷史考試，一句話交代過去，不必也不能了解細節。

拿破崙會打仗，關鍵在於會布陣，也會變陣。十八世紀末和十九世紀初，火器和槍械早已發明，進入比較成熟的階段，但還沒有科技工業。

那個時代戰場上的軍隊有三種：步兵、炮兵、騎兵。以步兵為最多，也是戰場的主力。炮兵涉及沉重的運輸，雖然殺傷力巨大，缺點是行軍速度慢。騎兵機動速度最快，等同一百年後的坦克，相當於中國象棋裏的車，效率凌厲，但遇到大炮，一樣會遭殃。

此三大兵種，就像小孩子伸出來一隻手玩的布、剪、槌，物物相剋，也相輔相成，能運用精妙，是一種哲學。

而步兵之中，又分三種佈陣：線陣、矩陣、方陣。

線陣利平原，兩至三排，橫列一線排開，利於攻。矩陣利於山崖之間的地理，作長方形，攻守皆宜。至於方陣，作正方形，利於守，特別是對付敵方的騎兵。

拿破崙的軍事哲學，是三大兵種相互交替運用；而又在步兵之中，三大排陣互為變易。視乎天氣、地理、敵方戰略，雖然早有計劃，但又有急變的偶發因素，如何當機立斷，不但要有天才和知識，還要有敏銳的觸覺。

步兵的三種布陣，在羅馬時代已經有了，不算稀奇。寇比力克的電影「風雲群英會」，描述羅馬帝國奴隸斯巴達克和羅馬兵對陣，就有夜間擎火把的矩陣和方陣的震撼場面。拿破崙時代戰爭的新玩法，是加入了炮兵和騎兵，與步兵一齊融合之時，交替使用的新組合，尤其後勤補給。

戰爭的士氣固然重要，將官的意志也很重要，但是戰略不可以僵教條，戰術也要靈活變化。中共建黨一百周年，早期聽從共產國際指揮，僵守列寧的城市工人罷工暴動理論，但是在上海、天津、廣州，清末民初洋務運動後工業俱見規模，有中產階級人口，渴望生活穩定，民國政府城市管治有力，兼有洋人影響局面。在城市裏發動罷工吃了大虧，只能退去農村。

留戀在城市繼續革命的，變成左傾盲動路線，成為犧牲品。唯初退至井岡山，再退至二萬五千里之後的延安。這就是在華盛頓大學讀哲學的李小龍悟出的Be water——水有漲退兩時，也有液、固、氣三態——終於等到了西安事變，日本侵華。

軍事、歷史、哲學，三位一體，在香港，有一科叫做「通識」——我一早就將之視同笑話，今日果然收攤——沒有這種真通透的學科，也沒有這樣的教師。小朋友早送去英國的寄宿學校，有一點幫助，但學不學到這樣的智慧，也各憑命運造化。