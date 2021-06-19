今天，父親節。6月20，我哥哥的生日，也是蘋果日報生日。

哥哥，價值觀不同，少聯絡；反而蘋果報慶，感慨萬千。

早說從來相信世事有限期，早想了，今天，父親節寫爸爸。

入職壹傳媒之前，手上大概有七、八個專欄，我跟Jimmy說不想cut，他ok。李怡是個廣閱文字的人，記不起是在《經濟日報》還是《明周》讀過我的框框後，問「你一星期交多少篇文？」我才數一數，12篇，高峰期。

寫了《蘋果》、後來加上《飲食男女》，自己減產、辭寫了些。到底，這些年來「爬格子」的日子，我一直也有一份全職放血的廣告工，廿多歲寫到三十多也是時候減產，文字工作不是可以當連銷店狂開的，起碼我沒本事，寧缺勿濫。在此也再向《信報》Alice 致歉，她曾找我多寫一個酒專欄，或把專欄搬過去，我都婉拒了。

這些年來，刻意不選擇把家人作題材，介意矯情展覽家事，反正大把嘢寫，也可能是種老派的discreet。但我認真寫過媽媽一、兩次，因為女人是要讚的，因為愛錫媽媽，想她知道，她看了之後很歡喜，在親朋之間毛都鬆起，但爸爸有點暗葡萄。

離開壹傳媒之後，一直保持一星期十篇的稿量，這兩年，因種種原因吧，被cut剩兩個陣地，今天更要寫爸爸好了。

越大才越發覺、越不得不承認，是爸爸，才有我。不是他搞大媽媽個肚咁簡單。越多經歷，生命和世道亂七八糟地擲來越多各式考驗和災難，傷過死不掉仍然站着之後，你會更了解自己，更明白父母在自己身上留下了什麼。絕對嚴苛的教養，正氣善良的價值觀，不是必然的。

Cliché地，幼稚園時唐詩宋詩我已沒頭沒腦背得滾瓜爛熟。有天，他買了本新出版的《醜陋的中國人》回家，便會講一場道理。《The Adventures of Huckleberry Finn》，所有金庸小說，小學時他讓我讀的。飯桌上，他說諸子百家，《紅樓夢》的人物、食事，塵世，真假，也不管我還是小學雞，而哥哥和媽媽永遠伺機逃竄。

越大才越發覺，擁有我這樣的父母是大幸運，包括虛榮地他們都是港大畢業生知識份子。爸爸走難來港時，七、八歲？家道中落。在鄉下，他是個少爺，惡童之首，通山跑。爺爺是校長，爸爸口中左手揸槍右手揸筆的，過年，嫲嫲給爸穿上天鵝絨新衣，他走去把燃點了的炮仗插在牛糞上捉弄人，人家中屎，他也中了，爆爛了新衣一團糟回家，被家教森嚴的爺爺揍了一頓。爸常說，不是來了香港，他長大鐵定是個惡棍紈絝子。

初來香港，他和細他幾個月的表弟同班，二人年年爭考第尾和尾二，英文識個屁。後來他發奮讀書，名列前茅，更變了書蟲，考進了香港大學。追到了一位HKU的師妹，我媽。他說黃霑是他的同學，百足咁多爪，常抄他的功課，自己英文如何出色，同學叫他”grammar king”。我從來不信。每個孩子都覺得爸爸的威水是吹水。

有次我在家中一牆又一牆的書中找看的，見到好幾本英文書，教英文文法和寫作的，作者竟是爸爸，登時覺得他有點劉家傑，難怪他從來執着我的英文。任我多不以為然，也知道在他年輕時代出版書籍的嚴肅，遠不像現在。爸說當時賣書賺了額外的收入，沒有買東西給自己，買了隻戒指，給老婆送珠寶，真識做。

我是在有愛的家庭長大，身心很堅實，就算爸爸是體罰之星。”Spare the rod, spoil the child”他常說，小事他也打，譬如房間不整齊。重手的，但不打右手，要寫字。不打小腿，會給人看見，傷自尊。高中時，說好放學後六時正要回家，遲一分鐘打一下。香港塞車，有時遲三分鐘不是你想的，殺無赦。

但讀到聶紺弩說「母親打我的時候，從來不啞打。一面打，一面一定罵：『砍頭的！』『殺腦殼的！』『短陽壽的！』母親雖不能說是大家閨秀，卻也不出身於什麼低微人家，不知為什麼知道那麼多的罵人的話。」，讀到張愛玲寫父親如何毒打她，我才知什麼叫打，且他們跟父母有嫌隙，我被修理多少次也不曾懷疑自己如何深深被愛。

我第一次覺得父母是我們的孩子，是時候角色調換，是當爸爸抑鬱症厲害得緊之時。我用長途電話跟他談了近兩個鐘，終說服他看心理醫生。我是他唯一願意聽的人。我們之間有信任，儘管我們都有做父母和做女兒的一切不足和瑕疵。在他摃了一輩子兒子，一輩子丈夫，一輩子老師的責任之後，我告訴他，他可以退下火線、可以累、可以老、可以不ok，可以病。人，才放鬆了。父母，不必等下一世，也可以是我們的孩子。

我不喜歡《爸爸可否不要老》，死得早才不會老，我認為人間准許見白頭，老去，是四季必然，自然也優雅地便好。愛不老便可以了。謝謝爸爸。

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