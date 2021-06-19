蔡霞推薦錢鋼的文章「我的135塊絆腳石」，是不可錯過的好文章。

錢鋼去德國訪學，在住處門前看到兩塊銅牌，在德國叫做「絆腳石」。「絆腳石」是一位德國藝術家發起，由公民捐錢，每個銅牌記錄二戰期間被迫害至死的一個猶太人。現在有六萬塊銅牌，散佈在20個歐洲國家的1100個城鎮，光是柏林就有7000多個。

柏林有一個絆腳石網站，記錄每一塊銅牌，每一條街道都有專門網頁，目前的「絆腳石」數目只是真正被害者的一小部份。

每個受害者的原居地﹑個人資料﹑受害過程都如煙海，在動亂的年代，屢經戰火和變遷，要一一追溯幾乎不可能，幸好德國人天性嚴謹，幹壞事都有條不紊。

在錢鋼住處那條1公里長的街道上，只有69個門牌，卻有134塊絆腳石，集中在18個門前，最多的是35號，就有21塊。最年長的是81歲的音樂教師，最年幼的是4歲的孩子。他們分別被送往11個集中營，分佈在波蘭﹑立陶宛﹑德國。

錢鋼找到當年運送猶太人的火車站，一個廢棄的17號站台。站台對面有一幅墻，墻上畫着一些帶點抽象意味的模糊人影，是當年受難者的形象。地面用一塊塊長方形鑄鐵板拼接成一條長長的路，每一塊鑄鐵板上都鑄着文字，記載某年某月某日，有多少個猶太人，由這個站台上車，送往某一個集中營。

走在這條鑄鐵板的路上，腳下就好像是當年受難猶太人的靈魂。

我對德國人真是五體投地了。我只知道德國人對二次大戰有深刻反省，不知道他們可以反省到這樣刻骨的地步。

當年迫害少數猶太人的，是德國人的主體日耳曼人。多數德國人以種族滅絕的殘酷手段，把一個少數民族趕盡殺絕，然後戰敗後，他們愧對自己的血腥歷史，每天拷問靈魂。

一個民族敢於正視自己的罪惡，也一定敢於正視自己的錯誤，這樣的民族有什麼理由不會成功？