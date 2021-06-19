台灣新增本土病例少於兩百宗，防疫中心指揮官陳時中竟然感到很高興，這種台灣阿呆坐鎮之下，也難怪從慌亂到束手無策；有家人友人在台的真會為此擔驚受怕，傳來的消息沒有一件能令人寬心，肝病權威辭任國產疫苗審查專家委員之決然劈炮已說明台產高端疫苗的種種問題，有良心的人看不下去。

最近又看到台灣前文化局長名作家龍應台的文章，嚴厲指責當權的民進黨從蔡英文開始都是居高臨下，態度傲慢，以人民的生命為政治代價，並不覺她話說得太重，這已是普遍的心聲；都什麼時候了，死了那麼多人，民進黨從上到下還是心心念念有份投資，有份買股票的那高端疫苗，還要提前把只做到二期試驗連三期都欠缺，更未得到國際公證認證的疫苗給台灣人試打，這種霸王硬上弓的不成熟疫苗好不嚇怕人卻仍不斷施壓，而且還要阻止民間向國外購買標準安全疫苗，真是荒謬離譜到前所未見，草菅人命至此，難怪全台灣一片媽媽聲。

看到台灣行政院長蘇貞昌在立法院受到質詢一開腔語法慌亂，胡亂把雞腿比喻為疫苗種種醜態，再看到指揮官陳時中答非所問搪塞卸責；語焉不詳種種公開鬧劇，真令人悲哀。面對生死存亡關頭，這些廢物還霸着重要官位而束手無策一心戀棧到底，除了等死，台灣百姓又該如何面對？太平之時無事，只有兵荒馬亂戰爭開打，濫竽充數的人才會一一現形。

龍應台寢食難安的是政府對待疫情下死亡同胞的傲慢態度，而正好相反，我對民進黨私心歛財的防疫決策大有問題而人民莫可奈何痛心不已。