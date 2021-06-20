安徒生童話「皇帝的新衣」裏面那個直指皇帝身上沒有衣服的小孩，安徒生沒有任何判斷。

安徒生只是說了一個故事：皇帝為身邊的裁縫欺騙了，最後裸體出巡，成人的人叢沒有誰敢作聲，只有那個三歲小孩喊出真話。

以後的讀者這樣解讀：那個三歲小孩純真，皇帝愚蠢，而圍觀的大人雖然世故，但是怯懦。從此「純真」成為人性第一大優點。只有純真的人，才說真話。

而「純真」（Innocence ) 和「天真」（Naïveté） 有何分別？前者主要在於對真相的領悟和表達，後者主要在於對謊言的容易相信。一個兒童同時擁有這兩種特質，若人進入成年，還擁有這兩種特質，不一定是好事。劉姥姥就同時擁有了，在大觀園，被世故而經驗的王熙鳳耍了一回。

在安徒生的筆下，皇帝的新衣裏的那個小孩與曹雪芹筆下的劉姥姥不同，劉姥姥明顯是丑角，而安徒生的那個小孩子不是。

然而在人性的哲學裏，「純真」的反面是「世故」（Sophistication）。世故是中性的。而世故再上一層次，就是「智慧」（Wisdom）。看見身上沒有衣服的皇帝，路上兩邊的成人，保持沉默，這是世故，也可能是智慧。不作聲的原因，有可能是恐懼和怯懦：害怕一說破就會被皇帝抓捕。但也有另一種可能：故意保持沉默，讓這個皇帝一直出醜下去。今日城中的子民不要讓他知道他沒有衣服，那麼他明天就照樣不穿衣服召見外國大使，其醜態就會傳遍城外。

因此，皇帝裸體出巡，兩旁不作聲的成年人，動機至少有三種：一是恐懼，二是世故，三是英文說的Cynical。這個字沒有恰當的中譯，而Cynicism，當然是世故，但還有智慧，不過這種智慧是魯迅的那一級，不夠「胡適」；帶一點惡作劇，據說缺乏了一點愛心。

然而問題來了：所謂愛心，是不是最大？當然不是。二〇一五年九月，一張三歲小孩難民淹死在泥灘的新聞圖片，激發了包括德國女總理在內的歐洲人的愛心。由心理學解讀：這個小孩穿紅T恤，一對很可愛的鞋子，小短褲，膚色白晢，看上去像歐洲和美國中產階級的一個小孩。此一影像直擊無數善良人的同情和愛心。

但是這樣的大愛，是一種陷阱，因為令人感情障目而只限於「伸出援手」，而忽略考慮出現這幅圖片的社會環境。要防止更多這樣的小孩蒙難的事件，要由根本着手解決：根本問題就是敘利亞的宗教衝突、伊朗和俄羅斯。「愛心」令人僅此於流淚和救援，愛心無法解決問題。

愛心和純真連結。而世故與智慧，在另一邊。皇帝的新衣，不止童話故事，而是人性的哲學課題。