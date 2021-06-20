「今天講推理，首先介紹東野圭吾的推理小說，請猜猜為什麼是他。」

「老師，我猜到。多產暢銷作家作品，容易消化，你想我們由淺入深，下一課才輪到松本清張。」

「非也，作品營養夠不夠豐富，視乎你吸收能力，與產量銷量沒直接關係。請猜猜為什麼要講推理小說。」

「老師，我猜到，上邏輯課壓力大，看推理小說是在推斷作者設計的答案，挑戰我們思考力、培養成為作者肚裏蛔蟲的判斷力。」

「說得好。推理小說讀者的樂趣與益處，正是不上作者的當，盡快看破刻意誤導的鋪排，讓意想不到在你眼中變成早已料到。好，今天以《微不足道的蓄意》為例子。主要人物是一個嬲字，校草校花為眾望所歸戀人，另一魯蛇暗戀校花之餘，也是他們死黨，於是結成三人行。此外，還有一名出場不多的校草粉絲。小說以校草在天台摔下死掉開篇，首先要分析是謀殺或他殺。」

「老師，校草有校花之戀，又有魯蛇為摯友，惹人妒忌，小說又不是死因法庭，自殺也要有動機。 」

「老師好有經驗，我的眼睛就是法庭，才看了基本故事佈局，不足十頁，就猜到兇手是誰，你們推理一下老師憑什麼？」

「我知，魯蛇動機太明顯，東野圭吾騙術那麼低級，又如何暢銷啊，那我也是西野圭吾啦就。首先要排除魯蛇。」

「對，看書先要查作者家宅，什麼極簡香港史，中日戰爭史，作者何許人，什麼背景，什麼出版社會讓他出書，那就有什麼立場。立場決定細節，不提某些事實，動機跟東野圭吾一樣，先不寫魯蛇暗戀校花細節，製造煙霧，讓讀者遲一點才懷疑魯蛇，有自以為：喔，我知道了的虛榮，這樣就中計了。」

「那麼，另一個有嫌疑的，就是死者校草的女粉絲，動機就是忍受不住校花校草穿花蝴蝶似的，在校園內炫耀幸福。要出人意料，小角色原來是大壞蛋，才有估你唔到效果。」

「非也。看推理小說，先看頁數，這是短篇小說，若戲份不多角色，要扭轉再扭轉而合乎情理，需要多長篇幅啊。這校草粉絲存在的價值，就是要讓你中伏。描述不多，有動機而沒提到證據，搞得神神祕祕的，更容易愚弄讀者。正如什麼外國勢力資助，始終沒提到金額，也會騙到人，當人證物證都變成機密，越像有陰謀，越多缺乏推理訓練的人會信以為真。」

「老師你再用這個比喻，我們推理下去，你就是殺校兇手了。不如明天再講，只講東野圭吾比較安全。」