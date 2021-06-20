不知何時開始，雍正怕死——他輕易奪取他人生命，賤如草芥，包括兄弟，都不當人，下令改名「阿其那」、「塞思黑」，不用本名，表示「豬狗不如」。連兄弟也不堪屈辱折磨酷刑重囚，一一英年逝世，甚難苟活，何況其他人、任何人？

別人要死便得死，這是「專制」；他自己開始怕死，才是「人性」。

他已不滿足於依時服用進奉的大補之藥，索性在圓明園養方士煉丹，經常運進大量柴薪和神秘的材料、金屬元素……

自己用，還「賜予」大臣以示皇恩。稍作進諫但雍正曾批：

「此丹修合精工，奏效殊異，放膽服之，莫稍懷疑，乃有益無損良藥也，朕知之最確。」

大臣尤其是重臣，面面相覷，不敢不試。

「皇恩浩蕩，還是聽令。」

「可是——萬一——」

「試即慢逝，拒便即死。」他們都明白主子唯我獨尊，而且冷酷無情。他認為是好東西，臣子奴才不敢說不好，只得人人附和順意，表示十分有效，堅定了雍正「延年益壽」的信念。

雍正曾有一副對聯：

「唯以一人治天下

豈為天下一人奉」

橫批：「勤政親賢」

世人稱道他「勤政」，但現實中他追求「一人」——他是真正的「孤家寡人」。45歲才登上寶座的雍正，經歷慘烈狠毒的鬥爭，對兄弟親屬大清洗，以維護自己的權威。他得位不正，心虛易怒。某一夜，他傷神過度，驚覺自己看不見了…… （明續）

（蘋果生日，我把稿費全支持「撐蘋果」計劃，小小心意，作者讀者大家撐住！）