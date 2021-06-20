二零一二年十一月，終審法院常任法官包致金不獲續聘，轉為非常任，回答亞洲電視國際臺時事縱橫節目記者說：「我或不算是被迫退休，但相信不獲續聘，是因為判決以自由寬大為宗旨。」那是九年前的事。今年一月，大律師公會主席戴啟思將卸任，回答《蘋果日報》記者說：「最近五年，司法部門受到多方壓力，處境不復安全了。」免於恐懼之權（freedom from fear），今日連法官都不得有。最近就有法官說出其恐懼之情。

去年五月，小民曾建峯不滿公安蟻聚於沙田新城市廣場防民，隻身到場與之理論，反遭公安告以「違反限聚集令」罪名。今年五月二十四日，裁判官彭亮廷援引《臺灣教育部國語教育辭典》，判處曾建峯無罪，解釋說：「聚集者，須至少兩人在一起。被告身旁並無他人，何得云聚集？」這話當然合理，不合理者，是彭亮廷又說：「我引用臺灣辭典，是因其解釋詳盡，為中文老師稱許。請勿因辭典非內地編寫，即大做文章。」他不肯妄入人罪，但不能不擔心判決非當局所樂見，而且所引辭典出自「臺獨集團」，會招來排山倒海的抨擊，故先此聲明，以求自保。

早些時，區域法院法官李慶年也說：「原審時，律政司對刑罰無所建議，事後卻（因判決不合其意而）上訴，害得下級法官屢屢被上訴庭批評。」這就是下級法官的恐懼，否則政治犯的刑罰怎會越來越重。所以，不獲公安批准而和平集會，從前罰款五百元，今日卻要囚禁十八個月。