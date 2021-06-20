我現在才知道，讚美也是一種包袱。

讚美有罪。

一樽蒸餾水，印有「香港真係好靚」，再配上鼓勵金句，「不管散聚、根在這裡」，「有種精神/叫堅持」等等。結果，這批水全部像C朗在歐國盃記者會上對待可樂的態度，全部拿走、一樽不留。

甚至有傳公司內部電郵，要求員工下架相關包裝的蒸餾水。

恭喜香港終於進入「買水有罪」的時代﹗

這明顯是「自我飲茶」的橋段，據說有流亡海外的「黑份子」曾經說過這句名言，「香港真係好靚」，可能引起「飯法」的疑慮，只好下架有這個字眼的水樽。

這真的太好笑，這些流亡「黑暴份子」如果喜歡飲港式奶茶，香港的茶餐廳是否也要下架？根據「凡敵人擁護我們便反對」的原則，如果「黑暴份子」突然「覺醒」，說出一句「林鄭真係好靚」，那又要怎麼辦呢？

讚美「香港真係好靚」如果也是敏感詞，莫非真的要說「香港真係好醜」？但會否又成罪狀、像董伯伯當年所說的「你地成日唱衰香港」？

其中一些水樽的金句是「堅持」、「根在這裡」，其實都是「獅子山下」的某種精神體現，難道今天唱這歌也冒犯了？

水樽下架事件最無奈的是，這個行動是企業自主的，也沒有明顯的傳來外部壓力指示，甚至連哪些字句敏感、哪張圖片出錯，都是我們自己瞎猜胡想的；就像黑暗中行夜路的人疑心生暗鬼，愈行愈小心、愈行愈靠邊挨牆。但你能怪責行夜路的人「大驚小怪」嗎？

當一個老師幫同事買報紙也會被人舉報而校方又要接納要老師交代原因，這種氣氛足以令任何人和企業都提心吊膽、謹言慎行。就像《無聲絕境》這齣電影，你看不見敵人，但發出聲音便會招禍。唯一保命的方法，就是，噓，別出聲！