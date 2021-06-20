和德國人比起來，我們中國人真是一個善忘的民族。或者說，我們只是故意不想記住自己的「衰嘢」，我們對自己的「豐功偉績」，每天都念念不忘。

BBC記者前不久拿着那幅長安街上坦克人的照片，沿街訪問北京人。大部份上年紀的北京人都搖頭，有的甚至露出警惕的神色，只有極個別的年輕人，倒是點頭了。

上年紀的北京人，誰沒有經過六四？只是二十多年，他們就全都忘記了？官方不想民間記住，百姓也配合官方選擇遺忘，遺忘沒有危險，沒有痛苦，沒有內疚。

當年一場大遊行走出來一百萬人，開槍時滿街都是北京市民在救人，和軍人對峙，三十二年過去，當年的正氣都變成隱諱。要知道，犯罪的並不是北京人，只是北京人選擇遺忘政權的罪惡。

六四那麼大的事都忘記了，還有幾個人記得劉曉波李旺陽？還有幾個人記得張志新遇羅克？文革中被鬥死的中共幹部，有沒有一個名冊？武鬥中死去的中國人，有沒有人統計記錄？更早一點，還有幾個人記得大饑荒和反右？記得土改時槍斃的地主、城市裏自殺的資本家？那些屈死冤死、打死餓死的無名無姓的鬼魂，每天都在中國大地上遊蕩，但已經沒有人記得他們的面容。

自前年反送中運動以來，哪些香港人死於非命？他們的個人資料如何，在什麼情況下喪生，死後如何處理？他們的家人如何面對這件事，如何尋求法律幫助？法庭又如何處理？

反送中運動以來，有多少香港人被告上法庭？他們的罪名是什麼？事實是怎麼樣？最終如何判決？

已經有一些相關的資料匯編，只是不肯定是否完整。現在要找資料已不容易，更別說十年二十年後，半個世紀後。

我們中國人最怕記住自己的「衰嘢」，日後我們也應該做一些「絆腳石」，放在每個反送中運動的重要地點，讓後代永遠記住這個時代的罪惡。