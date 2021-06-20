外國勢力真冇骨氣，那麼容易就被勾結，為的究竟是什麼？凡事往錢看的物質主義者條條大道通銀行，估計他們一定枱底收了可觀銀碼，否則才不會有時間管他人瓦上霜。受人錢財與人消災，說三道四無可厚非，但是法國那些寒寒酸酸的電台，一日到黑播古典音樂，聽眾如果有，八成是垂垂老矣的人生失敗組成員，賦閒在家無所事事，連含飴弄孫的福份也欠缺，雞肋似的媒體，應該不在被勾結行列，怎麼也加把嘴嘰嘰喳喳，新聞人報佢又報，可能連香港地理位置都搞不清楚，也左一句Jimmy Lai右一句Jimmy Lai？他們的馬克龍落街表演親民，不是當眾畀條麻甩佬掌摑嗎，事後火速拉人收監，肯定有不可告人內幕，應該窮追猛打跟進才是呀，發掘不到秘密，起碼可以來個「我最渴望兜巴星的政客」選舉，比不着邊際講遠東小島報館風波有吸引力多了。令人欣慰的是，平日熱衷主持正義的中國駐法大使，這次沒有跳出來喝止老外收聲，可見接獲聖旨果然識做，努力朝「可信可敬可愛」方向邁進了。

乍聞他們把蘋果大樓稱為犯罪現場，我立即懷疑自己法語水皮，深深痛悔踎晌巴黎幾十年，由朝到晚掛住溝仔，沒有報讀索邦大學基本法文101。又想，通常不是發現死因可疑屍體的地點，才叫犯罪現場嗎，警員上門搜索勾結外國勢力證據，怎會這麼詞不達意，撰稿員大概會錯意吧？後來才知道冤枉好人，不禁羞慚交加，焚香沐浴面壁思過。這名詞當然用得對，先排法國宵禁，虐兒和打老婆案件大增，莽漢恃惡行兇的住宅統統是犯罪現場。