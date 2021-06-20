事隔一年，原定2020年舉辦的東京奧運會終於將在7月23日開幕，令人欽佩及欣慰的是，香港隊入圍的奧運項目多達12項，包括游泳、滑浪風帆、體操、單車、乒乓球、馬術，劍擊、空手道，帆船、賽艇、羽毛球及三項鐵人。香港運動員一向甚艱辛，得到的政府支援不多，能夠拿到奧運入場券殊不容易。本來是一件令香港政府驕傲的事。沒想到，香港政府居然擔心運動員會在舉世矚目的運動會上表達政治訴求。

原來，在2019年11月的劍擊新賽季中，香港女子花劍隊出戰世界盃埃及站時，三名成員舉起「5+1」手勢，結果引來建制派議員攻擊，狠批這是「反政府行為」。所以，民政事務署已規定，要求參加東京奧運會的運動員事前簽署承諾書，「不表達政治訴求」。

首先，伸出五隻手指就一定是表達政治訴求嗎？運動員在鏡頭前伸出五隻手指，可以是對阿媽說，「我家雖然有五個兄弟，但我是唯一一個參加世界大賽的選手。也可以是對未婚妻說，「為了迎戰奧運，我們五個月沒有見面了，這一次回到香港，我們要天天在一起了！」……

運動員伸一伸手指，可以有許多意思，也可以根本沒有意思，政府那麼緊張做甚麼？

奧委會指引一向指稱「政治與體育應該分開」，如果運動員真的做了違背奧委會指引的事，自然會受到奧委會懲罰，香港政府何必多此一舉？

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