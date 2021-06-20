包裝上大字印有「香港真係好靚」，並配以「不管散聚根在這裡」、「追夢哪怕高山低谷」，或「有種精神叫堅持」等勵志句子的屈臣氏蒸餾水，面世才兩星期，卻忽然在百佳下架，真實原因不明。有人猜測是字句「敏感」，百佳怕誤踩了看不到的紅線，於是自我審查，回收整個系列的蒸餾水。

以上猜測是否屬實，我不知道，亦無意深究，只想討論一條假設性問題：如果「香港真係好靚」這樣天真無邪的句子，在今日香港也「犯禁」，那麼它是犯了什麼禁呢？畢竟要有個說法。於是我以篤灰者之心，度蒸餾水之樽，認真想了十秒——嘩，唔諗猶自可，一諗，無中生有的罪名可以一籮籮。

「不管散聚」咩意思？暗示好多人離港？「堅持」乜嘢？堅持造反？最大鑊係「香港真係好靚」，做乜唔寫「中國香港真牛逼」？仲有仲有，《英雄本色》Mark哥眺望香港夜景時，講了一句著名台詞：「真係估唔到香港嘅夜景原來咁靚，咁靚嘅嘢一下就冇咗，真係好唔抵。」「香港真係好靚」是否暗示「咁靚嘅嘢一下就冇咗」？

以上「罪名」當然是我穿鑿附會，只是用來說明「欲加之罪何患無辭」，並不代表屈臣氏的原意。但在某些時代，定罪根本不需要證據，告發者的幻想、聯想、妄想，就是證據。你的原意並不相干。聽過文革「先殺鵝，後拔毛」的故事嗎？

據夏國勝〈“文革”紀事〉（收錄於《黨史文苑》），在大躍進辦食堂時期，某人抓了一隻大肥鵝，皺眉說：「這怎麼弄呀？」有人答：「這還不容易，先殺鵝，後拔毛嘛。」此人在文革中被檢舉出來，鎯鐺入獄，罪名為「含沙射影、惡毒攻擊」的「反革命」，理由是「鵝」即是「俄」，「毛」即是毛主席——如此一曲解，還不是「含沙射影、惡毒攻擊」？

〈“文革”紀事〉又載，一中學教師為三個孩子分別取名「建國」、「建民」、「建黨」，文革時被人檢舉，指他想「建立國民黨」，結果教師被扣上「反對共產黨，妄想變天」帽子，判刑八年。