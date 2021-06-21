這「看不見」，不是權勢障目是非不分的盲，而是真的看不見。

突然眼前一黑，短暫性失明，無法視物，令帝恐慌急傳太醫、馬上休息、醫物食療……當然後來也復明，但對雍正而言，他體質不好，還生過大病，身體每況愈下。

堅持親自處理大小政務，就親筆手寫朱批奏折已達三萬多件，有數百字、數千字……平均每天寫上八千字，工作過勞，眼睛更不好。

清廷為雍正製作眼鏡極多，他登位時已四十多，開始老花了，所以眼鏡到處擺放，大殿、乾清宮、弘德殿、圓明園、內廷四宜堂如意床上也少不了，並愛伸手即取賞賜大官：「朕所用眼鏡一副賜卿，未知可對眼否？若不對，不必勉強，隨便交回，朕另頒來。」——誰敢說「不對眼」？還「交回」？

當然馬上「叩謝隆恩！萬歲萬歲萬萬歲！」了。

雍正不懂驗眼配鏡各有度數，只是分為「三十歲」、「四十歲」、「五十歲」、「六十歲」、「七十歲」等幾個等級——可他活不過六十。

日夜費神不假手於人，是專制獨裁，不容插嘴、插手，遑論插足。連盛夏蟬鳴噪音也容不下，非得下令以長竹竿一個一個一個的黏下來弄死，何況所謂民辦「京報」（邸報）？朝廷政事官方消息之外，民間經濟文化也沒多少空間——雍正年間（1723-1735年）甚至下令停止發行邸報，嚴控著書、印刷、出版、演說……目的在禁聲滅聲。

只容自己一手操辦全國發行的《大義覺迷錄》歌功頌德，把反對者曾靜等人指責的十大罪狀全部辯解平反。

「朝廷上下，地方官吏，必須人手一冊，學習、講解、討論，統一說法，清理異議。」

才叫「大義覺迷」，才令他唯我獨尊……

（明續）