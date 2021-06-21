英國女小說家奧思婷的「理智與感情」（Sense and Sensibility）開啟了兩百年的爭論。

一方是務實和謹守，另一方是浪漫和激情。在不同的時勢和階級，中間的那條線劃在何處，是爭論不休的問題。To be, or not to be，哈姆雷特這段恆古不朽的獨白，無非也就是用精煉的語言，歸納了這兩端與兩難。

英國文學有許多名篇，都圍繞着這兩大選擇探討。中世紀的詩人喬叟（Chaucer）有一首敘事詩，叫做「特萊伊勒斯和克麗絲黛」（Troilus and Criseyde），講特洛伊之戰中，特洛伊城有一個失落的戰士，叫做特萊伊勒斯，愛上了占卜師的女兒克麗絲黛。她有一個叔父叫潘達拉斯。但父親投奔了希臘，捲入了政治，叔父潘達拉斯從中撮合，協助兩人上床私奔。

潘達拉斯是長輩，代表了老成的理性。特萊伊勒斯是戀愛中的年輕人，激情在燃燒。一個是大腦，一個是心臟。莎士比亞也注意到這個故事，三百年後也寫了一個劇本。

身為領袖，要兩者俱備。曹操是政治家，也是魏晉的詩人，因此不凡，僅邱吉爾可以相比。德軍轟炸英倫，邱吉爾在國會的演說：我們將在山丘作戰、在淺灘作戰、在街頭作戰，我們不會投降。這番話是演說，為了激勵士氣。至於在山丘灘頭如何作戰，如何達至不但不必投降，而且勝利，就是另一種話語，要在地下指揮部，與專業的將領悄悄地講。

尤其戰爭。戰爭的目的是勝利，不是全國化為焦土。太平洋戰爭到了末期，針對美國戰艦的神風特攻隊，是非常浪漫的事：拂曉誓師出發，風蕭易水，一去不返，向父母戰友留遺書。飛機起飛時看見旭日，向敵艦俯衝，畫面的美學無以復加，但是缺乏What next的戰略，難以改變日本的敗局。

當然，在美學家的心中，玉石俱焚就是壯麗的至極，不需要Next。其畫面其精神，屬於藝術，是另一個層面的問題。

不過若不是藝術家，難免要在人間來考慮To be or not to be的問題。耶穌釘十字架之前，在客西馬尼園祈禱：「求你把這苦杯移去；可是，不要照我的意思，只要照你的旨意。」耶穌這句禱詞，常被基督徒引用在做重大抉擇時。會這樣說，是怕所做的決定是出於自己的需要，而忽略了上帝的旨意。耶穌也要抉擇，而且他早就識別了猶大。

網絡的世代利於感性和激情的散播，不利於理性和務實的清醒。全球化共通的混亂，加上某些地域民族天生缺乏理性的基因，許多時候無法溝通，爭論也不會有結果。

此所以理智與感情、To be or not to be、陰與陽，是人世大腦和心臟之間歷史最長而最沒有結論的爭吵。

這一切，處於口腔期的，永遠不會明白。