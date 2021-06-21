「昨天講到東野圭吾短篇小說《微不足道的蓄意》，老師我跟作者比賽，還沒看到十頁，首先用排除法，肯定最有明顯殺機的魯蛇不是兇手，為什麼？」

「以我推理，老師做過警察，有探案經驗。」

「非也，昨天說過，看書首先看作者。長期暢銷作家很懂得炮製最搶眼的事實，必然不是真相全部。暗戀校花的魯蛇會殺掉校草，這畫面最juicy，正如街上有人點火，最方便的推論就是要推翻政府，你怎麼肯定沒有人插贓嫁禍？兇手對校草起了殺機，最後付諸行動，也可能考慮到有魯蛇做代罪羔羊。那你們猜猜還基於什麼判斷魯蛇不是兇手？」

「我知。老師說過你的眼睛就是法庭。」 「法官憑心證斷罪，就枉為法官。老師看小說從書寫角度着眼。這篇不用全知觀點，故事的我，就是魯蛇，通過第一人稱描述劇情。若我是兇手，內心獨白變成殺人自白，剝奪了讀者推理機會。同理，若歷史書對殺人事件描述，作者滿口我我我，那就需要用推理能力判斷，有什麼是作者看不到或故意不提的事實。」

「好啦好啦，快點劇透吧，誰是兇手？」

「答案事小，猜猜憑什麼細節猜到作者安排最重要。校草是人生勝利組，但這勝利由誰定，誰說勝者就沒別的理由輕生？這短篇取名《微不足道的蓄意》，在有意無意間放出一條線索。若有所謂非蓄意自殺，校草死因裁判會判定死於意外，即是現在很流行的被自殺。暗戀好友女友的魯蛇是第一人身稱，out、校草，out。三人行只剩下校花。既然出於『微不足道的蓄意』，兇手應該不是有計劃有組織地行兇，憑那十頁篇幅，推論只能到此。」

「老師，有問題。始終要知道校花有什麼意圖殺自己愛人啊。作者當然會在後面交代，但跳過鋪排細節，看推理小說就沒意思了。」

「問得好。如果A是關係，B是動機，C是結果，推理小說必然先寫C，A緊隨其後，最後揭露B作為拼圖最後一角。我只看十頁，即咬定校花行兇，的確沒意思。正如那本《香港極簡史》，只用兩三頁寫反修例期間事件，先提C，有市民點火，甚至扭曲B，更不提A，市民與政府若如小說關係，何以會翻臉。還有，市民翻臉，警察怎麼會沒行動，行動細節引致的後果略過不提，推理小說迷一定知道，邏輯上缺少那一角，才是刻意誤導你的關鍵。

所有故事的名字，都有引導或誤導讀者中伏的動機。名為《極簡史》，只能吸引到頭腦簡單的人覺得可信，但是天下懶人多，洗腦對推理讀者卻不管用。