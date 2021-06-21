老友A有一位世姪女大學畢業兩年，未曾返過工，皆因世姪女在大學主修通識文育，過往搵教書職位好困難，好彩屋企係小康之家，世姪女躺平兩年，冇乜所謂。

近日世姪女向朋友A報告，話「明報」星期五版有好多聘請教師廣告，佢寫信申請咗幾份，經過一輪面試，已收到兩份聘書咁多，正考慮去邊一間學校教，另外，佢啲同學過往同樣失業嘅，亦紛紛有着落，九月全部上工，大家正籌備在八月開一個小型慶祝會。

左丁山睇報紙連廣告都睇埋，老早察覺今年名校教師招聘廣告特別多，不少傳統名校紛紛聘請教師，教師呢行冇理由突然興旺嘅，學校數目係咁多，學生人數因生育率低只會減少，幾難增加，何解教書先生渴市？新畢業生（教育大學）有月薪三萬一千幾，好過商科生到Big 4做見習生，新聞系學生做記者更遠遠落後。

今年教師易搵工，皆因不少老資格教師退休或提早退休（如張銳輝），或帶埋子女到美國澳加移民（名校老師最多），於是不同學校都出現人手短缺。點解咁多人辭職、退休、移民？孰令致之，有一啲人知得最清楚。一般人未夠65歲退休，金管局禁止BNO護照為永久性地離開香港理由提取強積金，但教師公積金非金管局可以限制，教師提早退休提取公積金移民，比較容易，走遲啲，恐怕有人年年考第一咁精明，又會度橋完善化教師公積金提取規則噃！

世姪女會教「公社科」，朋友A勸佢千萬小心，為咗份職業，一於跟足政府及材料教，不可發表個人意見，要緊跟劉兆佳政治正確之言，世姪女笑言：「學鸚鵡收三萬一咁容易？學生挑戰我點算？」公社科一定會成為「受輕視科目」，求其及格就算，學生都驚住政治不正確，唔敢挑戰老師㗎嘞，總之，要令學生明白，乖乖地背書就會及格，皆大歡喜。香港已到了電影創作會關連國家安全嘅地步，朋友A勸世姪女緊跟官方指示啦，目前教育局舉辦嘅公社科／國安／基本法課程，講授嘅「權威」就係劉兆佳、譚惠珠、陳曼琪、戴希立等等藍色巨星，上課老師一係聽晒，一係反感，問你揀邊樣？新科畢業生唔做鸚鵡就要返屋企躺平！