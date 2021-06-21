肺炎每次出現變種病毒，按民間習慣，都是用最早發現該變異株的國家名字來稱呼。據說，這是「污名化」那個國家，十分要不得。用正式學名（例如「英國變種」叫B.1.1.7），則難記兼不順口。為了解決這些問題，六月初世衛就公佈了一套新的命名法，改用希臘字母代替國家名稱——希臘人可有覺得母語被玷污？

按照世衛這套系統，所有肺炎變種病毒都按希臘字母次序命名，如最初出現的「英國變種」叫Alpha，接着的「南非變種」叫Beta，「巴西變種」是Gamma，「印度變種」是Delta，以此類推。我從善如流，平時也講Alpha、Beta等，可惜對方聽見這些字母，總會條件反射地「翻譯」為國家名字。前兩日我向朋友提及Delta，他就反問：「係咪即係印度變種呀？」

用國家名字稱呼病毒，是否等於「別有用心」抹黑該國呢？不能說世上絕無其事，但以我所見，抱這種居心的人不多。朋友堅持講「印度病毒」，不過習慣使然，或覺得比Delta易記易講，不是為了「污名化」印度。然則世衛設計這套命名法的用意，與其說是避免「污名化」本身，倒不如說是避免給玻璃心國家投訴「污名化」吧。

按此邏輯，相信世衛很快就有麻煩。六月十四日，世衛將去年八月首次在秘魯發現的變異株命名為Lambda（這已是第十一個希臘字母），日後只要再發現三種變異株（應該不難），世衛就「辱華」了。為什麼？希臘語第十二個字母是Mu，第十三個是Nu，第十四個，聽好了，是Xi，寫法跟普通話「習」的羅馬拼音一樣⋯⋯

當然我要補充：在希臘語中Xi這字母的名字唸「ksi」，英文則通常讀為「zai」或「ksai」，跟普通話Xi的發音是不同的。但寫法一模一樣，講「Xi病毒」真的沒問題？大陸以及港澳媒體夠膽寫？若世衛用這希臘字母稱呼病毒變種，就是「污名化」中國國家領導人，小粉紅可以出征了。

唯一解決方法，是世衛跳過神聖的第十四個字母，直接用第十五個字母Omicron算了。若不這樣做，這套為了避免「污名化」而存在的命名法，就會功虧一簣，甚至適得其反，哀哉！