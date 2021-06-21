看到一位《蘋果》專欄作者為下一篇稿應該寫什麼懊惱，因為可能是最後一篇，希望再見說得恰如其份，搭同一條船的我愛莫能助，唯一可以做的，不過提供自己的決定給他參考：笑到最後。各人經歷迥異，處世態度五花八門，堅持以打哈哈方式行走江湖直至揚長而去，大概非常基佬，習慣了在逆流中採用蝶式暢泳，幾時上岸無所謂，至緊要保持美妙姿勢——亦即係呢期疑似成為自閹敏感詞嗰個「靚」字。說出來慚愧，這方面我的啟蒙並非來自同志老祖譬如王爾德，而是《妙女郎》的芭芭拉史翠珊，戲中天生大鼻兼夾雙眼有少少鬥雞的非主流美人，要在傳統佳麗群中安身立命，最方便莫如透過搞笑建立個人風格，無望獨挑大樑跳淒淒慘慘戚戚的《垂死天鵝》，只好在四小天鵝群舞出奇制勝，隔籬的姊妹眈天她望地，為柴可夫斯基的音符塗上幽默感，圓滿收場不特已，更痛快的是再接再厲來一齣《俏郎君》，捕獲當時得令的鮮甜俊男羅拔烈福。

咦，剛剛美國文壇新秀王鷗行公開他處男小說《生於世上我們短暫艷光四射》十大靈感泉源，我不是批評此乃危險動作，越解釋越纏夾不清嗎，怎麼有口話人冇口話自己，一轉頭便犯類似錯誤？往臉上貼金，當然可以請出張愛玲作擋箭牌：「這篇文章因為是被編輯先生催逼着，倉促中寫就的，所以有些急不擇言了，所寫的都是不必去想它，永遠在那裏的，可以說是下意識的一部份背景。」總之，明天起床仍舊有《蘋果》固然好，真的忽然沒有了也不必太難過，曾經擁有，珍藏在心裏就是天長地久。