月初屈臣氏推出一套四款新包裝蒸餾水，以「香港真係好靚」為主題，選用了由國際賽冠軍港產攝影師拍攝的香港四幅美景作背景，配上一些勵志字句，結果突然全線下架。今時今日的香港，國安法高懸頭頂，業界連賣一樽水都要擔心會不會引來無妄之災，會不會未審先監，會不會連累妻兒家小，會不會以後連在哪兒飲水、飲甚麼水的自由都失去……

其實，無論是「香港真係好靚」，又或者其他四句勵志句子，在正常社會，誰會認為它們有政治傾向？我看到的只是本土情懷。那麼，本土情懷何罪之有？一個人對自己出生長大的地方充滿情感，不是人之常情嗎？如果北京人讚美「北京真係好靚」，上海人讚美「上海真係好靚」，東北人讚美「東北真係好靚」……會有甚麼問題？會不會惹無妄之災？屈臣氏水樽上印了維港全景及獅子山，就要被迫下架。中國有一隻香煙叫「中華」牌，煙盒上的背景是北京故宮，不但不用下架，更是中國名牌。香港變化之快、之惡劣、之荒謬，令人無法置信。

讚「香港真係好靚」都係罪？那麼，究竟是「香港」兩個字不能被提及，抑或香港不能被讚美，只可被貶損？如果水樽上寫「香港空氣質素好差」、「香港度度劏房」、「香港人講嘢好大聲」又有沒有罪？

香港曾經好靚，我們都知道。

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