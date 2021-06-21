老實講，這篇文章不知有無刊出之機。

執筆之時，據說蘋果資金已危在旦夕，在凍結帳戶的情況下，可能數天內便要關閉。

有同為蘋果寫稿的友人收到編輯詢問，還會寫稿嗎？可能無糧出，可以嗎？朋友二話不說回應，奉陪到底。編輯沒有問我，我自己先回答。就寫到最後一格最後一滴墨水。這應該是應有之義吧。

其實文字工作者，在強權面前，還能做甚麼反應？在今天的氣氛下，我懷疑毛主席形容魯迅雜文辛辣的金句「像投槍，像匕首」也會犯法。也不對，如果你的文字是針對階段敵人，則如何尖酸刻薄也是多多益善，言論自由。

傳說倉頡造文字，那一夜天雨粟，鬼夜哭，是否上天知道從此世上多紛爭，文字是思想的延伸，也是煩惱根源，有文字的人類社會告別混沌迷惘，也走入痛苦的清醒之中。

我不知道當年肥佬黎創造蘋果，有無也令鬼夜哭，但如果蘋果倒下，應該有許多悲傷。

蘋果從來不完美，我讀傳理的時候，學校天天拿蘋果做批判對象，甚麼標題粗俗煽情，圖像化的排版影響文字質素，陳健康事件更是罪大惡極。但後來發現這些問題都是屬於太平盛世的問題，當傳媒的自由環境受到嚴重破壞，你要求的便不是排版文字圖像這些問題，而是更核心的，傳媒的風骨。

對政權是否敢犯顏直諫？對真相是否窮追不捨？對壓力是否卑恭屈膝？時間可以說話，譬如打開一份1989年6月4日的報紙，有幾多當年義憤填膺指責政權的報紙，今天變成「黨已有英明決策草民不必多言」？蘋果97前創立，經過回歸，23條，雨傘，佔中，來到今天，可能已經沒有明天。這份報紙應該得到甚麼評價，也不是由每日份數銷量可以判斷。蘋果日報，已經是香港的手信特產，是你拿得上手的香港禮物。

蘋果跌下，沒關係，種子已埋在每個人心裏。