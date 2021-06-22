拜登半年，許多外交政策跟隨川普，除了重返巴黎氣候協議和世衛組織。連當初說以俄羅斯為頭號敵人、中國只是競爭者，拜登也悄悄調整了位置。至於病毒來源問題，川普任內所說的，被當作「陰謀論」，但是現在一一證實。

「陰謀論」過去兩年在西方之被主流媒體濫用，是因為針對一個人的仇恨。

對一種理論表示懷疑，是否就是相信陰謀論？

以美國過去一年的政治風波，川普政府曾一度力指武漢肺炎病毒來自實驗室，卻被民主黨及主流媒體一概稱為陰謀論。

然而對一項指稱，表達合理的懷疑，即所謂的懷疑主義（Skepticism），是否就相當於陰謀論？現代哲學家羅素說：當一項理論由專家達成一致共識，但仍可以受到質疑。質疑的人，只要有常識和理性的基礎，懷疑主義是阻止一個社會走向教條化的合理反對派。反之，以「陰謀論」三字堵截任何質疑，會令社會走向專制極權。

當西方左翼控制了政權和媒體，一切對他們發放的消息表示懷疑者，俱被貶為陰謀論者。美國的不幸，是一年來，有一位形象粗獷、外交手段相當專橫的總統，對人不對事，川普和他的經濟專家納雅羅，質疑的是，俱被指為陰謀論。

克林頓夫婦時代的民主黨，美國空軍誤用舊地圖轟炸中國駐南斯拉夫大使館，格斃中方人員三名。美國聲稱空軍誤用了舊地圖，許多中國人不相信，認為是故意擊殺。不相信的人，當然就是陰謀論者了，與相信奧巴馬是蜥蜴人的共和黨愛國工農支持者相同。

什麼才是陰謀論、什麼不算？美國的主流媒體和東西岸知識分子，一年來展示了他們如何喪失了由笛卡兒到羅素的懷疑主義理性。雖然川普本人，也脾氣暴烈有餘、理性不足——他做到的，是顛覆既有的秩序。但既然希望聯俄、甚至稱金正日為好朋友，沒有理由堅持向歐盟要那一點點軍費成本、並揚言退出北約。川普看出了某些大問題，但未能調理出何者為優先，亦即何為敵人、何為盟友。你不會只向敵人追索貿易逆差的關稅，但同時也打盟友幾巴掌，說盟友花了你太多的錢。兩者之間，只可以挑選一樣。

美國和西方若不自己首先出大問題，其他國家的問題，根本不成問題。何來有什麼修昔底德陷阱？本來以理性文明為優秀的雅典，自己不先出問題，又何來會有與斯巴達的戰爭？