為水墨作品貼近傳統作法，主辦單位蔣小姐：可考慮雕刻印章備用⋯⋯？

從未試過，又有現成的藝術家老師不嫌棄落刀相助，當然至好不過；雕什麼字呢？

沉寂的思維海洋彈出：香港製造。

某夜在社交媒體見好友女強人盧師奶近期密密參與學習、製作各式袋袋、衣飾、小飾物，全非大生意，猶如退隱桃花源生活小百科。

小，都跟「小」關係，想起張愛玲，《小玩意》跳出。不幾天，劉佳老師將「香港製造」、「小玩意」與「達智」幾尊精美石雕印章擺在眼前，還悉心教導如何落印。每次將紅色印泥印到黑白水墨作品，「落墨無悔」四字跳將出來；落墨、落印章，必須胸前運氣，手落，一切成定局，稍嫌遲疑，高下立見！

劉國業促成，與「燕譽堂」Crossover；原意讓我加入陶傑並林夕於四月推出「非美術家」藝術展。

當時推掉；時裝設計師特性：

能夠向前盡量不回望，每次發放過新系列總覺不足，追求完美下次重新再來。周而復始，自己是驢，「完美」是吊在前面的甘筍。

將美術融入衣服古而有之，若然好設計；至簡單的衣物都蘊含着滿滿美麗的風景。曾經跟不同美術家、攝影師、雕塑家、舞蹈達人等Crossover：May Ray、九龍皇帝、水和田、陳克湛、伍宇烈、梅卓燕⋯⋯本來舉手之勞，不願再用舊作品，只需用功三十天，推出小系列絕非難題。無奈疫情下停頓超過差不多一年半北上進行製作，「香港設計」繼續，「北上製作」受阻，設計製品完成遙遙無期，最終放棄與偶像曹才子並第一詞人同場展示。

估計年中之後，疫情稍稍放鬆，或能延續習慣性北上製作，毅然接受「燕譽堂」邀請，準備年底進行另一個水墨創意衣裝實物發佈會。緊接陶傑與林夕的展銷，主人家推出《墨墨涓流》以水墨為主題，近十位資深美術家作品聯展；邀我參與，為年底的展出熱身。

同樣的難題：經過三十年工業北移，製作業幾乎武功盡廢，除了所餘無幾私人工場，能於本地發揮，只餘經歷香港曾經世上第一製作中心時代浪高風急的前線老師傅，參與有數社福界Revamp工場，杯水車薪難以灑遍眾多製作要求。

以「小玩意」作基礎，落墨於木漿紙，以立體剪裁掛在活動肢體木公仔，讓心情引路，每一件衣物，每一個造型，自己手作，重新體驗「香港製造」。

PS. 荷李活道燕譽堂，每週五貴賓預展，隨後公眾展覽：《墨墨涓流》。

電郵：chiuou@gmail.com