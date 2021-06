如果這是最後一篇《常言道》——沒有如果、別說如果,蘋果倒下,早如果實播下種子,植在人心。蘋果就是如果,讓不可能成為可能。

常言道:千萬不要慣。習慣了寫蘋果看蘋果,一時被迫戒掉,怎麼辦?吃慣了蘋果,就做一個蘋果人吧。尋真相、求事實,個人所見所感所得寫出來,至少為香港留下有血有肉的實錄。面對必然的恐懼,以無畏抗拒:從黎智英以至壹傳媒同仁,一直無懼於得罪活該得罪的人,身為讀者,活在新香港這猛鬼屋內,怕鬼,鬼也不會放過你,身而為人,只有聰明靈活地各自製造辟邪靈符。

海明威《老人與海》有言:”But a man is not made for defeat……A man can be destroyed but not defeated.”「人不是為失敗而生,一個人可以被毀滅,但不能被打敗。」輸給野蠻殘酷,贏到毋負生命的意義;被毀滅只是戰果,不能被打敗是不投降的精神。寫《最後的信仰》時,寫到「靈魂內有信仰,搶不去,這種搶匪也許比你畏懼」一段,大概一早吸收了這名言,成為身體一部份,因此傾瀉而出,

有些人驚覺,原來做什麼也不能帶來改變,我都跟他們說:當然,不必自大,以為個人能改變世界,也不必自覺卑微、無能為力。每個人都是螢火蟲,在漆黑泥沼中發出微小亮光,就不怕黑,人會影響人,在螢光中摸黑,沒有路,卻有方向。

不諱言昨晚又再熟練地悲憤交集,眼淚如作嘔般忍得很辛苦才吐出來;這不是被打敗,感性情緒釋放之後,正是理性地向前走的動力。這兩個月都帶着倒數的心態寫蘋果,關心我的朋友勸說,萬一那天到來,不如順勢放下來,安享高齡樂活。多誘惑啊,唉,本來,不過,樂活,是做樂於做的事情,目睹蘋果遭政權如此粗暴奸詐地毀滅,悲憤讓我憂懷而絕不喪志,只要還願意寫,有必要寫,則處處都是蘋果園地。

不豪言骨氣勇氣。「艱險我奮進」,正常普通人如我,也許不艱險就提不起勁奮進,「困乏我多情」,多情濫情如我,心情不感覺到困乏就怕忘情。人有惰性,沒有不公義政權,正義感就會鬆懈;人該有血性,面對超乎想像的不平事,躺平了也會直立。

電影《波斯物語》有句震撼對白:「我已經厭倦了恐懼」,不是抗拒恐懼,是對恐懼生厭。說得太對,對嗡嗡嗡毒蚊厭惡,自會鄙棄牠、防治牠、滅掉牠。如果已經失無所失,又有何足懼?

所以,沒有蘋果之後,《常言道》專欄將會搬到以林夕為名的臉書專頁去(https://www.facebook.com/%E6%9E%97%E5%A4%95-111980450535381/events/),繼續做螢火蟲,不懼人微言輕。