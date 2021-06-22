後人論及康、雍、乾盛世，雍正雖不及其父康熙其子乾隆，但文治武功也有成績。

他無比勤奮，每天工作二十小時，僅休息四個小時，一年只放一天（生日）假，三萬多件奏摺，千多萬字旁批，流傳至今。

體弱但政務特別繁忙，與「不放心」有關，既怕後院失火，又怕明堂遇鬥，「多疑善妒」四字，令他沒一刻放鬆。

最初服用「既濟丹」紓緩了。試藥的重臣們也「背書」了——但藥多服會「馴」，效用就不及從前。

「賈士茅原是北京白雲觀道士，民間向有『生神仙』之譽。」因見主子要尋覓高人，浙江總督李衞極力推薦，以圖立功。

賈道士進宮後，其「按摩之術」、「秘咒之法」確見效奏功，雍正大癒，還「虎猛龍威」，身心愉快——但不到一個月光景，就被處斬了，罪名是「勾結不明勢力使用妖術危害國君」。

原來賈道士只因不守道觀規矩被開除離京，流落至河南，包裝成「生神仙」。他的丹藥除了基本材料，還加了催情春藥。

道士利用了手段，雍正不滿「伊欲令安則安，伊欲令不安則果覺不適」——安與不安，竟由他人手操其柄，還以秘術逐漸控制了皇帝的健康和房事，一旦覺察，刻不容緩斬之。

砍了一個人頭，再砍一個人頭……雍正仍沈迷於煉丹之術，運進圓明園東南角秀清村過百噸的黑煤、木炭、鉛砂、硃砂、紅銅、硫磺、水銀、礦鐵……難以勝數。丹爐一開，燒煉之火就沒熄滅過。

雍正要龍體大健長生不老——但某一夜晚，他突然死亡！

在民間蟄伏的白泰官，還聽得那是一具「無頭屍體」……

（明續）