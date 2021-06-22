隨手把王鷗行的小說名字譯成《生於世上我們短暫艷光四射》，編輯小姐見字傳來電郵，說台灣出版的中譯本書名是《此生，你我皆短暫燦爛》，問要不要改。哎呀，後生女就是後生女，這種兵荒馬亂的時刻，竟然還不厭其煩上網核查資料，實在教我過意不去。普通讀者可能不知道，《蘋果》的執行編輯一向十分盡責，除了追稿發稿，校對也小心翼翼，從前為我執手尾的紅姑簡直是神奇女俠，改正的錯誤如果大頭蝦必須逐隻字交罰款，係咁意一字一元，她每年獲得的花紅肯定輕易買得到一張香港東京來回機票。替更的W沒有見過本尊，想像中是個笑口常開的小妹妹，有點神經過敏，偏偏老餅作者時常拋罩住層層代溝的書包，累她杯弓蛇影，鄭重將疑團訴諸筆墨求證，我本來嚴重缺乏耐性，但無端端增添別人工作量，再涼血也沒有理由只讀不覆，漸漸學會平心靜氣解謎，徹底打倒俗語「你不能教老狗新把戲」，鐵樹居然有開花的一天，自視為一項小小成就。

現在這團隊不久前才開始合作，可惜還沒有熟絡便要道別，唯一好處是接觸不多，他們尚未有機會領教基伯煩起上嚟有幾乞人憎，有朝一日寫回憶錄，或者會高抬貴手放我一馬。不過也難講，兩星期前專欄提到息影女星楊惠珊，見報變成楊惠姍，我便母狗脾氣發作，叉起條腰提出質疑，後來水落石出，楊女士早年在台灣拍戲是珊，搬到上海經營琉璃工房改為姍，誰都沒有錯。臨別匆匆，黎生、董生和中介人林生固然應該衷心致謝，這幾位勞苦功高的執行編輯，我也無限感激。